Cene elektrike in omrežnin med najnižjimi v Evropi

Vladni ukrepi od julija 2022 dalje, ki so se nanašali na zamejitve prodajnih cen električne energije, znižanja ali odprave določenih prispevkov in ukrepe na področju tarif za uporabo elektroenergetskega omrežja, so prinesli občutne učinke pri gospodinjskih odjemalcih. Cene za gospodinjske odjemalce so bile v EU za 48,5 odstotka višje, v Nemčiji za 113,32 odstotka višje, v sosednjih državah pa za 18,73 odstotka višje kot v Sloveniji, kažejo rezultati analize, ki jo je, podobno kot v zadnjih letih, tudi letos pripravil Aleksander Mervar, generalni direktor družbe Eles.

Vladni ukrepi so zajemali tudi male poslovne odjemalce (mali poslovni odjemalec je odjemalec na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč enako ali manjšo od 43 kW, letna poraba pa ni večja kot 499 MWh). Za te odjemalce so bile cene v EU27 višje za 14 odstotkov, v Nemčiji višje za 24 odstotkov, povprečje sosednjih držav je bilo višje za 29 odstotkov. Vse to je v večji meri rezultat vladnih ukrepov.