Cinkarna Celje lani s 5,5 milijona evrov dobička

Cinkarna Celje je po nerevidiranih podatkih poslovanja lani ustvarila 5,5 milijona evrov čistega dobička, kar je nekoliko bolje, kot je družba ocenila novembra lani. Vseeno pa je to le dobra desetina dobička, ustvarjenega leta 2022. Prihodki od prodaje so se lani zmanjšali za 22 odstotkov in dosegli 176 milijonov evrov.

Kaj je vplivalo na lansko poslovanje? Kaj je družba počela v času manjšega povpraševanja? Kakšne bodo letos dividende?