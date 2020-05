Finančni sektor je v plusu, realni pa zaskrbljen

Vlagatelj, ki bi se prvič prebudil na začetku maja in ne bi imel pojma o tem, kakšen epohalni spopad s smrtonosnim koronavirusom so milijarde Zemljanov preživljale v karantenah od Wuhana do Milana, bi si verjetno mislil, da je trge doletela čisto običajna borzna korekcija, ki jo v povprečju pričakujemo enkrat na leto. Svetovni delniški trgi namreč vstopajo v sezonsko neugodni del koledarskega leta z manj kot 12-odstotnim padcem od začetka januarja in okoli 25-odstotnim spektakularnim odbojem od marčnega dna, s katerim so v samo nekaj tednih nadomestili več kot 60 odstotkov prejšnjega padca.Sočasno z odpiranjem gospodarstva se ...