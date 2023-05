Končna odločitev za drugo nuklearko konec 2027

V nadaljevanju preberite:

Jedrsko energijo podpira že 65 odstotkov Slovencev, gospodarstvo pričakuje hitro odločanje, sicer bomo ostali brez industrije. V Skandinaviji imajo ob nizkoogljični proizvodnji elektrike pravi naval industrije, ki mora izpolnjevati čedalje ostrejše zahteve, več držav pa zato zahteva zamenjavo evropskega cilja za delež obnovljivih virov z deležem nizkoogljičnih virov v končni porabi energije. V Krškem so tako ob predstavitvah finskega in češkega energetskega načrta pripravili gospodarsko, energetsko in politično obravnavo slovenske energetske prihodnosti.

Dogodek so pripravili evropski poslanec Franc Bogovič ob sodelovanju Inštituta dr. Antona Korošca (INAK) ter Centra Wilfried Martens za evropske študije (WMCES). Jaana Isotalo, podpredsednica v družbi TVO, ki je letos aprila v omrežje vključila jedrski blok Olkiluoto 3, je dejala, da ima jedrska energija pomembno vlogo pri zniževanju emisij. Poleg tega imajo na Finskem vse, kar potrebujejo za ravnanje z jedrskimi odpadki, najprej za pet let, nato za 20 let, imajo pa tudi projekt za končno odlaganje odpadkov. Gradbeno dovoljenje pričakujejo v enem letu.