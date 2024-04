Madžarska OTP bo okrepila položaj na slovenskem trgu

V nadaljevanju preberite:

Madžarska OTP banka bo z napovedano združitvijo Nove KBM in SKB banko postala približno enako velika bančna skupina v Sloveniji, kot je NLB. Biti med glavnimi igralci na trgu, je njen cilj tudi v drugih 11 državah, kjer je prisotna, zato nadaljuje konsolidacijo in širitev svojega poslovanja. Prvo mesto zaseda na Madžarskem, v Bolgariji, Srbiji in Črni Gori, na to računa tudi v Uzbekistanu, kjer je lani kupila prej državno banko Ipoteko, iz Romunije pa se je zaradi nezmožnosti rasti umaknila.