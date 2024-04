Ministrstvo predlaga zamik uvedbe novega sistema omrežnin

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je Agenciji za energijo predlagalo, da se uvedba novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki, ki naj bi se po zadnjih napovedih začel uporabljati 1. julija letos, zamakne še za dve leti. Gospodarstvo opozarja na dodatne stroške, dobavitelji na nujnost testiranja novega obračuna.

Ministrstvo je v prošnji agenciji zapisalo, da iz odziva akterjev na slovenskem trgu električne energije, predvsem zbornic in združenj, ki zastopajo poslovne odjemalce elektrike, izhaja, da razmere še ne dopuščajo uvedbe novega modela obračunavanja omrežnine. Ministrstvo se sicer strinja, da je sprememba modela potrebna za zagotavljanje zadostnih sredstev za razvoj elektro omrežij na pravičen način, ki ne bi nesorazmerno obremenil ene skupine odjemalcev, a ob tem opozarja na pozive glede načina in časa izvedbe.

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije je v dopisu ministrstvu in agenciji opozorila, da lahko obračun omrežnine po novem sistemu optimalno uvedejo le po množičnem testiranju v času trajanja vsaj treh mesecev. Le tako naj bi namreč zajeli vse možne primere obračuna in odpravili morebitne napake, v nasprotnem primeru pa da obstaja zelo veliko tveganje, da bo izdanih veliko napačnih računov.

Da bi omogočila testiranje, je agencija konec leta 2023 uvedbo novega sistema zamaknila na 1. julij letos, a kot pravijo dobavitelji, za začetek testiranj potrebujejo celovite priloge s podatki med drugim za 15-minutne meritve po časovnih blokih za različne uporabnike, a jih še niso prejeli.

Poleg tega z aktom glede omrežnine še ni usklajen nov sistem določanja prispevkov za obnovljive vire in za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom, odprta ostajajo tudi vprašanja glede obračuna omrežnine za samooskrbo po energetskem zakonu oziroma zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, še opozarjajo dobavitelji. To pa je odgovornost ravno ministrstva.

Gospodarska, trgovinska in obrtno-podjetniška zbornica ter združenje delodajalcev in združenje delodajalcev obrti in podjetnikov so v dopisu ministrstvu opozorili, da elektrodistributerji poslovnih odjemalcev niso seznanili s finančnimi posledicami novega sistema pri omrežnini. Kot pravijo, so podjetja zaradi visokih podražitev elektrike v zadnjem obdobju že izkoristila skoraj vse možnosti optimizacije pri porabi elektrike, konic porabe pa v gospodarstvu ni možno bistveno spreminjati, zato da je njihov strah pred dodatnimi stroški upravičen.

Nove realnosti

Po mnenju ministrstva je treba upoštevati, da se Evropa še vedno spopada z energetskimi in neenergetskimi posledicami vojne v Ukrajini, poleg tega je v zadnjih dveh letih prišlo do pospešenega razvoja obnovljivih virov v EU in posledično do vpliva na razmere na trgu.

Ministrstvo predlaga dveletni zamik uvedbe novega omrežninskega sistema. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Presodili smo, da je morda potrebnega malo več časa. Razlogi so trije. Trenutno kaže, da stvari tehnično morda še niso dovolj pripravljene, da bi lahko s 1. julijem zagotovili brezhibne obračune oziroma račune za končne odjemalce. Drugi razlog je poziv gospodarskih združenj, da potrebujejo prehodno obdobje za spremembo, saj so se že v preteklih dveh letih soočali z visokimi cenami energije na trgu in bi jih sedaj dodatno prizadela še povišana omrežnina. Tretji razlog pa je, da je šla energetika v zadnjih dveh letih čez izjemno turbulentno obdobje, soočali smo se z velikimi spremembami tako pri pri samih virih kot pri delovanju energetskih trgov v EU, in morda je to priložnost, da preden se taka velika sprememba uvede, še enkrat pogledamo, ali metodologija zajema nove realnosti,« je za STA povedala državna sekretarka na ministrstvu Tina Seršen.

Novi sistem obračunavanja omrežnine naj bi bil po prvotnih načrtih uveden 1. januarja 2024, nato je bila uvedba sprva prestavljena na 1. marec, nato pa na 1. julij 2024.