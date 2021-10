Zabavna elektronika ima prednost pred avtomobili

V članku prebeirite:

Pomanjkanje čipov se nadaljuje, ocene in napovedi rešitev za izpadle količine izdelavnih enot v avtomobilski industriji pa so vse slabše. Vzroki za te težave so večplastni, delno tudi strukturni.Vse več avtomobilskih tovarn zaradi pomanjkanja čipov ustavlja proizvodnjo. Najbolj je izstopala novica, da bo Opel v Nemčiji proizvodnjo enega izmed modelov ustavil kar do konca leta. Opel je sicer del skupine Stellantis, v kateri je tudi italijanski proizvajalec Fiat. Tamkajšnji sindikat FIM-CSl je po pisanju Reutersa ocenil, da bo njihova proizvodnja avtomobilov v Italiji letos le težko spet dosegla lansko raven (461.000), kar bi pomenilo, da ima kriza s čipi večje posledice kot prvotne lanske zaustavitve zaradi izbruha epidemije.



Kje so razlogi, da se pomanjkanje čipov še kar nadaljuje? Kakšne tovrstne izdelke potrebuje avtomobilska industrija? Kako na vse skupaj vpliva rast drugih dejavnosti, kot je zabavna elektronika?