Prvi mož Intereurope se je poslovil sporazumno

Napovedi o zamenjavi Intereuropinega predsednika uprave Marka Cegnarja, o čemer smo poročali včeraj, so se uresničile. Kot so v Intereuropi sporočili preko portala Ljubljanske borze, je bilo prenehanje njegove funkcije oziroma pogodbe o zaposlitvi sporazumno. Neuradno naj bi bil razlog v tem, da so bila med predsednikom nadzornega sveta Tomažem Kokotom in Cegnarjem nesoglasja. Nadzorniki bodo novega predsednika uprave imenovali v prihodnjih dneh.

