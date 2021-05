Prvih sto trgovalnih dni se je izteklo nadpovprečno

V nadaljevanju preberite:

Za nami je prvih letošnjih sto trgovalnih dni, vrednost najbolj reprezentativnega ameriškega delniškega indeksa se je povečala za skoraj 12 odstotkov (v lokalni valuti). Zgodovinsko gledano je to nadpovprečno dober rezultat, do zdaj je bilo namreč le 20 let takšnih, v katerih je indeks v prvih sto dneh trgovanja pridobil več kot deset odstotkov. Od leta 2000 se je to zgodilo le trikrat.