Tektonski premiki svobode izražanja na spletu

Sovpadata dva dogodka, ki se dotikata svobode izražanja na spletu: v Evropski uniji je bil sprejet akt o digitalnih storitvah (DSA), v ZDA pa je milijarder Elon Musk kupil spletno omrežje Twitter in napovedal globoke spremembe. Dr. Dušan Caf pravi, da DSA pomeni velik korak naprej, niso pa vsi cilji doseženi. Pri Twitterju ga skrbi ukinitev anonimnosti, ki bi to platformo izenačila s Facbookom, ki je šampion zbiranja podatkov.

Elon Musk, najbogatejši zemljan, bo do konca leta postal lastnik Twitterja, podjetje se bo umaknilo z borze. Napoveduje, da želi »odkleniti njegov potencial«. Kakšne širše družbene spremembe lahko pričakujemo, ko bo Elon Musk postal lastnik spletne platforme Twitter? »Najprej je treba pogledati, kaj je napovedal. Uveljavljal bo svobodo izražanja, ki je zanj zelo pomembna. Pri tem je posebej poudaril, da s tem misli na svobodo izražanja, kot jo določa zakonodaja, in da je proti omejevanju govora, ki gre čez zakonske okvire. Če kdo želi svobodo izražanja omejiti, mora to storiti s spremembo zakonodaje. Napovedal je tudi, da bo produkt izboljšal z novimi funkcionalnostmi, kot je možnost popravljanja že objavljenih tvitov, zaupanje javnosti bo povečal z objavo algoritmov, odstranil bo tako imenovane spam bote in uvedel preverjanje identitete uporabnikov.«