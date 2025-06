Kaja verjame, da lahko premaga večino tekmic

Zadnji junijski ponedeljek je razveselil ljubitelje tenisa po svetu: začel se je namreč najbolj prepoznavni turnir v letu. Wimbledon, tokrat z rekordnim nagradnim skladom 63 milijonov evrov, bo v dveh tednih pritegnil pozornost tudi tistih, ki drugače teniškega utripa ne spremljajo prav vzneseno. Že danes bo wimbledonsko dogajanje bolj kot običajno zanimivo za slovensko športno javnost. saj bosta nastopili Veronika Erjavec in Kaja Juvan.

Obe sta se uspešno prebili skozi zahtevno kvalifikacijski sito treh nastopov. Za njiju je Wimbledon 2025 prav poseben in jima je spektakel predstavljal mikaven izziv: Veronika si je močno želela uvrstitev v žreb glavnega turnirja, saj na wimbledonskem še ni nastopila, Kaja pa je kultna travnata igrišča, tudi na tem slovitem glavnem turnirju, že dodobra preizkusila, se dvakrat (v letih 2021 in 2022) uvrstila v 3. kolo. Tokrat si posebej želi potrditev, da je tudi v tej najostrejši konkurenci po enoletni odsotnosti na pravi poti vrnitve. Lani si je zaradi osebnih razlogov vzela daljši tekmovalni oddih, se nato letos vrnila pod streho turnirjev WTA in pomladi v Vilniusu kot osrednja junakinja reprezentančne zmage proti Litvi (dobila je tako posamični dvoboj kot s Pio Lovrič tudi med dvojicami) napovedala boj za novi skok na nekdanjo raven. Ljubljančanka je bila namreč že 58. na svetovni lestvici teniških igralk, zdaj je 240.

Veronika Erjavec se veseli premiere na glavnem wimbledonskem turnirju. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Igrala bo na vso moč

Danes se bo pomerila s krepko višje uvrščeno Irino Camelio Begu. Izkušena Romunka je 115. v omenjeni razvrstitvi. »Tekmica je kakovostna, že dolgo tekmuje na turneji WTA, zato si je nabrala veliko izkušenj. Verjamem pa, da tako proti njej kot proti večini deklet v Wimbledonu lahko konkurenčno igram oziroma jih lahko premagam,« nam je iz Londona sporočila 24-letna Ljubljančanka in napovedala: »Ni dvoma o tem, da bom igrala na vso moč. Nastopu moram pristopiti pozitivno, seveda smo se lotili tudi analize tekmice, pa bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletlo.«

Veronika Erjavec? Tako kot Kaja bo tudi druga Slovenka v glavnem turnirju Wimbledona na igrišču že ob 12. uri. Na papirju bo imela še precej zahtevnejšo tekmico: Marta Kostjuk je v soboto praznovala 23. rojstni dan, na lestvici WTA je na visokem 26. mestu, medtem ko Veronika drži 171. mesto. »Zavedam se, da je pred menoj težka tekma. Marta ima na tej ravni več izkušenj in je tu bolj domača, res pa je, da imam za seboj dober teden in lahko to poskusim prenesti naprej,« je v pričakovanju današnjega nastopa dejala 25-letna igralka.