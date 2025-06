Goriva od jutri 14 dni še nekoliko dražja

Vlada je z namenom ublažitve vpliva svetovnih podražitev surove nafte in valutnih nihanj sprejela ukrep znižanja trošarin za dizelsko gorivo in kurilno olje. S tem je omejila rast cen teh energentov in ohranila cenovno dostopnost za potrošnike tudi v obdobju poletnih dopustov, sporoča ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Trošarina za bencin ostaja nespremenjena.

Najvišje dovoljene maloprodajne cene goriv, ki bodo veljale od torka, 1. julija, do vključno ponedeljka, 14. julija 2025, bodo znašale 1,465 evra za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina, 1,498 evra za liter dizla in 1,097 evra za liter kurilnega olja.

V primerjavi s prejšnjim 14-dnevnim obdobjem se je cena bencina zvišala za dva centa (s 1,445 na 1,465 evra/liter), dizel je dražji za štiri cente (s 1,458 na 1,498 evra/liter), enaka podražitev pa velja tudi za kurilno olje, kjer je cena zrasla s 1,057 na 1,097 evra/liter.

Brez regulacije bi bile cene višje

Kljub manjšemu povišanju cen bi bile te brez regulacije bistveno višje, pravijo na Mope – po izračunih bi liter bencina stal okoli 1,545 evra, dizel 1,579 evra, kurilno olje pa kar 1,201 evra za liter. Pri kurilnem olju z regulacijo potrošniki prihranijo 104 evre pri nakupu 1000 litrov.

Vlada je hkrati znižala trošarini za dizel in kurilno olje. Trošarina za dizelsko gorivo se znižuje s 0,45878 na 0,43250 evra na liter, za kurilno olje pa s 0,19522 na 0,16700 evra na liter. Trošarina za bencin ostaja nespremenjena pri 0,49693 evra na liter.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno uredbo omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.