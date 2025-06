Varčen po mestu, živahen na avtocesti

Peugeot 3008 hibrid združuje najboljše obeh svetov – električnega in bencinskega. Njegov oblikovalski jezik je samozavesten in sodoben. Poudarjene linije, aerodinamična silhueta in nova generacija LED-osvetlitve niso zgolj estetski dodatki – vse skupaj prispeva k boljši aerodinamiki in s tem tudi nižji porabi. Peugeot je znan po tem, da tudi vizualne elemente vključi v celostno vozniško izkušnjo.

Elegantna evolucija s poudarkom na funkciji

V notranjosti navdušuje novi Peugeot panoramic i-Cockpit, katerega srce je velik, lebdeči 21-palčni ukrivljen zaslon, umeščen nad armaturno ploščo. Združuje digitalni merilnik hitrosti, osrednji zaslon infozabavnega sistema in vozne informacije na enem mestu. Občutek v kabini je futurističen, a hkrati intuitiven, prostornost pa kljub dodatni tehnologiji ni trpela – tako potniki kot prtljaga imajo na voljo dovolj prostora.

Peugeot panoramic i-Cockpit: lebdeči 21-palčni panoramski zaslon ukrivljene oblike se dviguje nad armaturno ploščo in ponuja optimalno ergonomijo. FOTO: Blaž Kondža

Inovativna hibridna tehnologija

Peugeot 3008 hibrid je odlična izbira za vse, ki živijo dinamično življenje in ne želijo sprejeti kompromisov popolnoma električnega pogona: ukvarjanje s kabli in polnjenjem ter vprašanje dosega. Peugeotovi inženirji so v ta namen izdelali napredni hibridni pogonski sistem, ki temelji na preverjenem 1,2-litrskem trivaljnem motorju PureTech s 107 kW, ki je optimiziran za nizko porabo in manj emisij. V kombinaciji z 48-voltnim električnim motorjem, vgrajenim v novi samodejni šeststopenjski menjalnik z dvojno sklopko, znamka ponuja rešitev, ki ohranja znane prednosti klasičnih pogonov, a z dodatno pomočjo elektrike na mestnih vožnjah, pri speljevanju in pospeševanju.

Glavna prednost sistema je, da baterija ni le lahka in kompaktna, temveč je pametno umeščena pod voznikov sedež, kjer ne vpliva na prostornost vozila in prtljažnika. Ob tem se polni samodejno – brez kabla ali potrebe po vtičnici.

Sistem deluje samodejno, brez vmešavanja voznika. Voznik na zaslonu ves čas spremlja pretok energije, regeneracijo, raven baterije in trenutni način vožnje (električni ali kombiniran). Lahko pa izbira med tremi voznimi načini: eco, normal in sport, ki prilagajajo odzivnost vozila glede na želje in razmere.

Prednosti Peugeotove hibridne tehnologije MHEV, ki je vgrajena v 3008 hibrid, so najbolj izrazite v mestni vožnji, kjer lahko tudi do 50 odstotkov poti opravimo na elektriko. FOTO: Blaž Kondža

Preizkus v vsakdanjih razmerah

Preverili smo, kako se 3008 hibrid izkaže v praksi. Med vožnjo v urbani džungli se je novi športni terenec izkazal kot izredno učinkovit sopotnik v vsakdanjem prometu. V jutranjih zastojih, speljevanju na semaforjih in počasnem manevriranju po parkiriščih je kar do 50 odstotkov vožnje potekalo zgolj na elektriko – popolnoma tiho in brez porabljene kapljice goriva. Dodajmo še, da je vozniška izkušnja z novim 3008 hibrid bliže klasičnemu kot blagemu hibridu, predvsem zaradi izdatne rekuperacije.

Vozilo se vedno zažene neslišno, brez vibracij, kar dodatno prispeva k udobju. Pri vožnji po mestnih ulicah se bencinski motor vključuje le, ko je res potreben – med močnim pospeševanjem ali vožnjo po odprti cesti. Kombinacija elektromotorja in turbo bencinskega trivaljnika vozniku ponuja poskočnost, ki jo sicer poznamo le iz močnejših vozil.

Tudi pri vožnji po podeželskih cestah, z zmerno hitrostjo in pogostimi zaviranji, je bilo mogoče kar do 25 odstotkov poti opraviti v električnem načinu, baterija pa se je napolnila že po kratkih spustih ali pred krožnimi križišči.

Na avtocesti sistem prav tako pomaga pri varčevanju – med stalno hitrostjo in zaviranjem se motor na notranje zgorevanje lahko začasno izklopi, kar zniža porabo brez izgube zmogljivosti. Preklopi med pogoni so popolnoma samodejni in gladki.

Izbirno stikalo samodejnega menjalnika ima v novi generaciji drugo lokacijo. FOTO: Blaž Kondža

Skrbno usklajena vozna dinamika

Menjalnik z vgrajenim elektromotorjem, ki je plod naprednega Peugeotovega razvoja, deluje natančno in hitro. Pri zmerni vožnji hitro prestavlja navzgor, kar prispeva k nizki porabi. Ob pritisku na plin pa zagotavlja dovolj navora in moči za prehitevanja, pospeške in dinamično vožnjo. Elektromotor zmore samostojno razviti 21 kW (29 KM) in 55 Nm navora, kar omogoča popolnoma električno vožnjo pri nizkih hitrostih.

Tudi vožnja skozi ovinke je lahkotna, natančna in stabilna – električni pogon dodatno pomaga pri izhodih iz zavojev, rekuperacija pa baterijo ohranja vedno pripravljeno.

Peugeot 3008 hibrid ponudi prostoren prtljažni prostor. FOTO: Blaž Kondža

Pametna izbira za sodobnega voznika

Peugeot 3008 hibrid ni le kompromis med bencinskim in električnim pogonom – je evolucija sodobnega avtomobila. Namenjen je tistim, ki nočejo polnilnih kablov, a si želijo nižje stroške goriva, tišjo in čistejšo vožnjo ter brezskrbno vzdrževanje. Z manjšo kompleksnostjo kot pri dizelskih motorjih je tudi vzdrževanje preprostejše in cenejše.

In kar je najbolj presenetljivo – nova generacija 3008 hibrid je cenovno dostopnejša kot marsikateri predhodnik, kar mu daje dodatno konkurenčno prednost.

Avtomobil prihodnosti že danes

Peugeot 3008 hibrid je več kot le sodoben družinski SUV. Je odgovor na današnje potrebe – po trajnostni mobilnosti, učinkoviti porabi, tišji vožnji in dinamičnih zmogljivostih. Vse to znotraj elegantnega in udobnega paketa, ki navduši ob prvem pogledu in se izkaže ob vsakem kilometru.

Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import.