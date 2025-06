Slovenski tehnološki velikan, ki označuje ves svet

V tokratni epizodi podkasta Tehnološki velikani smo se pogovarjali s Tomažem Koporcem, ki v globalnem podjetju Loftware vodi slovenski razvojni center. Loftware danes velja za vodilnega svetovnega ponudnika programskih rešitev za označevanje in upravljanje embalaže, njegova zgodba pa je eden najbolj izjemnih primerov slovenskega tehnološkega preboja. Podjetje, ki je svoje korenine pognalo v Šenčurju kot izjemno uspešen NiceLabel, se je po združitvi z ameriškim Loftware leta 2021 povzpelo na sam svetovni vrh.

Loftware v svojem delovanju združuje tehnološko odličnost in premišljeno globalno prisotnost. Njihove rešitve slonijo na zapleteni programski platformi, ki podjetjem omogoča, da z enega mesta upravljajo vse svoje potrebe po označevanju. Platforma se povezuje z obstoječimi ERP in proizvodnimi sistemi ter zagotavlja, da so vse etikete skladne z najzahtevnejšimi mednarodnimi regulativami. Med njihovimi strankami najdemo farmacevtske gigante, kot sta Merck in Becton Dickinson, vodilna podjetja v prehrambeni industriji, kot je P&G, pa tudi imena, kot so Roche, Nike, Bosch in Siemens.

Tomaž Koporec v pogovoru poudari, da se je vloga etiket korenito spremenila: »Etiketa danes je bistveno več kot le nalepka. Gre za podatkovno točko, ki mora biti varna, sledljiva, dinamična in vedno skladna. Zato programska oprema postaja enako pomembna kot sama embalaža.«

Tomaž Koporec, vodja slovenskega razvojnega centra globalnega podjetja Loftware. FOTO: Luka Maček

Kljub globalni razsežnosti ostaja podjetje globoko zasidrano v Sloveniji. Razvojno jedro, kjer nastajajo najnaprednejše programske rešitve celotne skupine, še vedno domuje v Šenčurju. Po besedah Koporca slovenski center deluje kot strateški razvojni laboratorij za inovacije, kjer se osredotočajo predvsem na rešitve v oblaku, umetno inteligenco in napredne integracijske sisteme.

V pogovoru se je odprla tudi tema digitalne infrastrukture, ki postaja hrbtenica za uspešno delovanje rešitev za označevanje in sledljivost. V občutljivih industrijskih okoljih, kot so farmacija, prehrana ali avtomatizirana proizvodnja, šteje vsaka sekunda, varnost podatkov pa ni izbira, temveč absolutna nuja. Zanesljiva omrežja, vključno z zasebnimi 5G omrežji, zato postajajo ključna. »Brez robustne in varne povezljivosti si sodobne platforme za označevanje in nadzor embalaže ne moremo več predstavljati,« je pojasnil Koporec.

Združitev podjetij Loftware in NiceLabel ni bila zgolj hladna poslovna transakcija, temveč strateška poroka dveh komplementarnih svetov. Medtem ko je bil NiceLabel izjemno uspešen pri gradnji globalne mreže partnerskih podjetij, je Loftware blestel pri neposredni prodaji največjim industrijskim kupcem. Po združitvi delujeta pod skupno blagovno znamko, vendar sta ohranili obe produktni liniji. S tem so nagradili zvestobo obstoječih uporabnikov in si hkrati odprli vrata na povsem nove trge.

Z AI lahko avtomatsko zaznavamo napake, optimiziramo procese označevanja in razvijamo pametne embalažne sisteme, ki se prilagajajo v realnem času. To ni več prihodnost, to je sedanjost. - Tomaž Koporec

Podjetje veliko vlaga tudi v razvoj kadrov, tako v Sloveniji kot po svetu. V zadnjih letih so poglobili sodelovanje z lokalnimi izobraževalnimi ustanovami, odprli nova delovna mesta in razvili programe za vključevanje mladih talentov v svoje globalne razvojne ekipe. »Potrebujemo širok spekter znanj – od programerjev in podatkovnih znanstvenikov do strokovnjakov za uporabniško izkušnjo in varnost podatkov,« poudarja Koporec.

V tokratni epizodi podkasta Tehnološki velikani Gregor Knafelc gosti Tomaža Koporca. FOTO: Luka Maček

Za konec se je Koporec dotankil še vloge umetne inteligence, ki po njegovi oceni odpira povsem nove razsežnosti v industriji označevanja. »Z AI lahko avtomatsko zaznavamo napake, optimiziramo procese označevanja in razvijamo pametne embalažne sisteme, ki se prilagajajo v realnem času. To ni več prihodnost, to je sedanjost.«

Zgodba podjetja Loftware in njegove slovenske ekipe, ki ostaja ključna razvojna sila znotraj svetovne korporacije, je živ dokaz, da lahko tudi iz majhne države, kot je Slovenija, zrastejo rešitve, ki krojijo in preoblikujejo industrijske standarde po vsem svetu.