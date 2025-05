Podkast Tehnološki velikani: Slovenija med svetovno 5G elito

V drugi epizodi podkasta serije Tehnološki velikani smo vstopili v jedro digitalne preobrazbe slovenskega gospodarstva – tam, kjer se inovacija sreča s prakso, kjer tehnologija ni več eksperiment, temveč del proizvodnega vsakdana.

Gostili smo Kristijana Melinca, vodjo digitalne infrastrukture in soustvarjalca inovacijskega laboratorija InLab pri Telekomu Slovenije, ter Borisa Špoljarja, vodjo informatike v podjetju Cinkarna Celje. Prav sodelovanje teh dveh podjetij je pripeljalo do vzpostavitve prvega zasebnega komercialnega 5G omrežja v Sloveniji – primera, ki presega teorijo in postavlja nove standarde v industriji.

InLab kot zagon nove industrijske paradigme

V Telekomu Slovenije so leta 2023 zagnali InLab – inovacijski laboratorij, namenjen razvoju in testiranju naprednih IKT-rešitev, predvsem na področju zasebnih 5G omrežij. Kot poudarja Melinc, gre za odprt laboratorij, ki združuje industrijo, raziskovalne organizacije ter domenske strokovnjake: »Inovacije in odprtost sta bila ključna cilja laboratorija od prvega dne.«

Kristijan Melinc, vodja digitalne infrastrukture in soustvarjalec inovacijskega laboratorija InLab pri Telekomu Slovenije. FOTO: Luka Maček

Zasebna 5G omrežja niso modna muha, temveč odgovor na konkretne izzive industrijskih okolij. Kot je pokazal projekt s podjetjem Cinkarna Celje, ki je uvedlo svoje zasebno 5G omrežje, je prednost tehnologije tako v pokritosti velikih proizvodnih površin kot tudi v stroškovni in tehnični prednosti pred tradicionalnimi Wi-Fi omrežji. V njihovem primeru bi za pokritje 45 hektarjev kampusa z Wi-Fi tehnologijo potrebovali okoli 120 dostopnih točk, medtem ko so z 5G zadostovale štiri zunanje in dve notranji anteni.

Zasebno mobilno omrežje postaviti je eno, drugo pa je ga tudi učinkovito upravljati, da res izpolni svoje poslanstvo. - Kristijan Melinc

Digitalizacija kot strateška usmeritev industrije

Za Cinkarno Celje, ki se iz metalurškega izvora razvija v napredno kemijsko industrijo, je digitalizacija postala ključna za konkurenčnost. »5G vidimo kot priložnost za lažje doseganje ciljev digitalizacije«, pravi Špoljar. Uvedba 5G omrežja omogoča zanesljivo povezljivost tudi v delih tovarne, kjer je bila ta doslej otežena. To prinaša neposredne koristi: hitrejše odzivanje na potrebe proizvodnje, napredne funkcionalnosti, kot je lociranje artiklov z natančnostjo nekaj centimetrov, in podporo za tehnologije, kot so IoT, edge computing ter samovozeča vozila.

Boris Špoljar, vodja informatike v podjetju Cinkarna Celje. FOTO: Luka Maček

Kot poudarja v pogovoru Melinc iz Telekoma Slovenije, 5G prinaša izjemno prilagodljivost. Omrežje se ne postavlja po standardnem modelu, temveč se ga prilagodi potrebam podjetja. Če se tekom rasti podjetja povečajo zahteve, je mogoče omrežje nadgraditi z dodatnim spektrom. V ospredju pa ni le tehnologija, temveč poslovni model: omrežje kot storitev, ki ga upravlja in vzdržuje operater, podjetju pa omogoča, da se osredotoči na svojo osnovno dejavnost. »Zelo kratka poved: brez žic, brezžična žica«, dodaja Melinc.

Samo 1600 postavitev na svetu, kar 3 v Sloveniji

Poleg Cinkarne so se zasebna 5G omrežja v Sloveniji vpeljevala tudi v podjetjih, kot sta Iskratel in Luka Koper, slednja v okviru evropskega projekta Loginnow. Na globalni ravni beležimo okrog 1600 primerov uporabe v 80 državah, številne še kot pilotski projekti. Vodilne države v Evropi so Nemčija, Francija in Velika Britanija.

Prvi korak pri digitalizaciji za podjetja je definirati primer uporabe in izbrati kompetentnega partnerja. - Boris Špoljar

Telekomi, kot je Telekom Slovenije, imajo ključno vlogo ne le pri zagotavljanju povezljivosti, temveč kot sistemski integratorji celovitih digitalnih rešitev. Poleg infrastrukture ponujajo tudi podporo v obliki podatkovnih centrov, digitalnih orodij, oblaka in vzdrževanja omrežij. »Zasebno mobilno omrežje postaviti je eno, drugo pa je ga tudi učinkovito upravljati, da res izpolni svoje poslanstvo«, opozarja Melinc.

Prihodnost, ki jo podpira industrija

Oba sogovornika, tako Kristjan Melinc kot Boris Špoljar iz Cinkarne Celje, ocenjujeta, da bodo zasebna 5G omrežja postala pomembna konkurenčna prednost. Pri tem pa bo ključna tudi vloga države, da s pravilnim zakonodajnim okvirjem in razpisi podpira uvajanje napredne infrastrukture. Za podjetja, ki razmišljajo o digitalizaciji, je prvi korak jasen: »Definirati primer uporabe in izbrati kompetentnega partnerja«, svetuje Špoljar.

Kristijan Melinc (levo) in Boris Špoljar (desno). FOTO: Luka Maček

Poleg industrije se 5G vse bolj uveljavlja tudi na področjih, kot so mediji, pametna mesta in turizem. Primer uvedbe zasebnega 5G omrežja na dogodku v Portorožu, kjer so v živo prenašali 4K sliko preko drona, kaže na širok spekter možnih aplikacij. »Nisem še videl uporabnika, ki ne bi bil navdušen, ko je izkusil 5G v praksi«, doda Melinc. Zasebna mobilna omrežja niso več prihodnost, temveč postajajo del nove industrijske realnosti.