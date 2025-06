VIDEO: Nisem želela, da bi me čakala usoda mojih staršev

Oglejte si njeno zgodbo v videu in preverite, kakšno rešitev ji je ponudil dr. Trampuš:

Pet ponudb, a le ena jo je prepričala

Tatjano je prvič začela resno skrbeti prihodnost zob, ko je pri starših od blizu videla, kako boleče in ponižujoče je lahko življenje s protezo, še posebej ko si odvisen od drugih za najosnovnejšo nego. »Ko sem pa pri sebi ugotovila, da mi zobje ne služijo več kot nekoč, sem vedela, da potrebujem novo rešitev.« Odločena je bila, da snemljive proteze ne pridejo v poštev. Iskanja na trgu se je lotila zelo poglobljeno in pridobila kar pet različnih ponudb. Zadnja je bila odločilna. »Mož je v reviji naletel na oglas klinike Ortoimplant DENTAL SPA. Postala sem radovedna in se prijavila na prvi pregled.« Pravzaprav zelo hitro je dobila potrditev, da je na pravem mestu.

Tatjana je s končnim rezultatom zelo zadovoljna. FOTO: Jože Suhadolnik

Ko se je vrnila s prvega pregleda, je bila že odločena: »Po pogovoru z gospodom Trampušem sem ugotovila, da mi pravzaprav ponuja rešitev, ki jo iščem, in njegov pristop mi je dal neke vrste upanje, da bo končni rezultat tisti, ki ga pričakujem.« In res, v pol leta ima Tatjana zobe, ki jih je pričakovala. Brez skrbi, kako bo zanje skrbela, ko bo starejša in nepokretna.

Ponudbe je med seboj primerjala z več vidikov: »Glavni dejavnik je bila ponujena rešitev. Drugi je bil pristop izvajalca, tretji pa moje počutje na kliniki. Cena je bila šele na četrtem mestu. Ko sem vse pretehtala, je odločitev padla v korist klinike gospoda Trampuša. In ko sem vse to dala na tehtnico, je ostala klinika gospoda Trampuša.«

Danes Tatjana poudarja, da je najbolj zadovoljna, ker ima občutek, da so zobje res njeni. Najbolj so jo razveselile preproste, vsakodnevne spremembe: »Ko vzamem v roke eno trdo jabolko ali trdo breskev in brez skrbi zagrizem.« To je tisto, kar je iskala in dobila z zobnimi vsadki, ki so revolucija na področju implantologije. In to v svetovnem merilu.

Klinika Ortoimplant v Zagrebu je pravi naslov za vse, ki iščete kakovostno zobozdravstveno oskrbo. FOTO: Jože Suhadolnik

All-on-4: revolucionarna metoda, ki je osrečila na tisoče pacientov

»Z gospo Tatjano smo opravili veliko pogovorov, imela je veliko vprašanj – kar je čisto razumljivo in tudi dobrodošlo. Osebno imam rad takšne paciente, ki želijo biti dobro informirani, preden se odločijo za zdravljenje in rehabilitacijo,« se prvega srečanja s slovensko pacientko spominja dr. Trampuš. Po temeljitem prvem pregledu, ki vključuje napredne diagnostične metode, ji je pripravil podroben način zdravljenja.

»Pri gospe Tatjani smo se odločili za metodo All-on-4 v zgornji čeljusti, saj je to narekovalo celotno stanje preostalih zob, trdih in mehkih tkiv. V spodnji čeljusti smo nadomestili le manjkajoče zadnje nosilce, torej manjkajoče zadnje zobe, da smo lahko vzpostavili ugriz in izdelali mostičke v levem in desnem stranskem delu zob.« Celoten postopek je trajal približno osem mesecev in danes Tatjana brez oklevanja pove, da bi vse skupaj ponovila. Ali bolje, vsem, ki imajo težave z zobmi in ne vedo, katera rešitev za odpravljanje brezzobosti bi bila zanje najboljša, priporoča, naj se zapeljejo do Zagreba v kliniko dr. Trampuša in se na lastne oči prepričajo, zakaj je to klinika, ki ji lahko pripišemo same presežke.

Prav to je glavna prednost revolucionarnih zobnih vsadkov All-on-4, saj so primerni za zelo širok spekter pacientov. Inovativnost se kaže tudi v tem, da lahko pacienti dobijo nove zobe v samo enem dnevu. Postopek je minimalno invaziven in izkorišča naravno kostno strukturo. Ključne prednosti te metode so hitra rehabilitacija, dolgotrajni rezultati ter ponovna vzpostavitev funkcionalnosti in estetike zob.

Dr. Zdenko Trampuš FOTO: Jože Suhadolnik

Dr. Zdenko Trampuš je sicer v letih iskal inovativne metode, s katerimi bi lahko pomagal čim več pacientom, zato ponuja različne inovativne rešitve, med katerimi so tudi zigomatični, subperiostalni in pterigoidni implantati. Vsadki Zygoma All-on-4 se idealno pritrdijo v zigomatično kost, kar omogoča stabilno in trajno rešitev tudi pri pacientih s hudo izgubo čeljustne kosti. Za tiste, pri katerih klasični vsadki niso mogoči zaradi izrazite atrofije kosti, so najboljša možnost subperiostalni in pterigoidni implantati.

Subperiostalni implantati so prilagojeni posameznemu pacientu in se namestijo neposredno na kost, pterigoidni pa se sidrajo v zadnji del zgornje čeljusti. Obe rešitvi zagotavljata stabilnost in dolgoročno funkcionalnost tudi v najzahtevnejših primerih.

Zakaj vsadki in ne proteze?

Ker še vedno obstajajo številni miti in nejasnosti glede uporabnosti in priročnosti zobnih vsadkov, smo dr. Trampuša prosili za čim bolj preprosto razlago. »Za boljše razumevanje si pomagajmo z analogijo: klasično protezo lahko primerjamo z leseno nogo. Takšno, kot so jih imeli stari gusarji – okorna, nepraktična, nekaj, s čimer človek “šepa” skozi življenje. Današnji implantati in zobne nadgradnje pa so visoko tehnološki, prilagojeni, stabilni in funkcionalni – gre za čisto drugo raven kakovosti življenja.« In prav to najbolje opiše nepraktičnost protez, ki se premikajo, ne omogočajo dobrega ugriza niti okušanja hrane. So nepraktične in zelo težavne pri vzdrževanju higiene. »Proteza preprosto ne sodi več v 21. stoletje,« je odločen dr. Trampuš, ki bi si želel, da bi vsak ne glede na svojo starost užival v dobri hrani, žvečil, se smejal in samozavestno preživljal svoj vsakdan.

In najpogostejši mit, ki je povezan z zobnimi vsadki? »Pacienti me pogosto sprašujejo, ali lahko zobni implantat izpade. To so miti, ki jih je treba razbliniti. Titan, iz katerega so narejeni implantati, je biokompatibilen material. Ne obstaja nobena znanstvena študija, ki bi dokazovala, da telo zavrne titan. Če pride do zapletov, je razlog običajno strokovna napaka pri kirurškem posegu ali pa okužba – t. i. periimplantitis. Implantat lahko izgubimo zaradi infekcije ali preobremenitve, a to ni zavrnitev telesa, temveč posledica drugih dejavnikov.«

Vedno v koraku z najnaprednejšimi rešitvami Klinika Ortoimplant DENTAL SPA iz Zagreba ni le hrvaška uspešnica, je mednarodno priznana ustanova, ki jo obiskujejo pacienti z vsega sveta. To ni naključje, dr. Trampuš je z ekipo zgradil svoj status na podlagi strokovnosti, odličnih referenc in stalnega napredka. »Če ne slediš napredku in ne uvajaš novih tehnologij, hitro obstaneš in zaostaneš. Strokovno znanje mora biti vedno v koraku s časom.« In prav to ga žene naprej v vedno boljše rešitve in inovativne pristope.

»Takšne klinike nisem videl še nikjer«

»Ko je pred letom dni mož potreboval neko rešitev, smo brez veliko razmišljanja takoj šli h gospodu Trampušu,« se spominja Tatjana in pravi, da mož ni niti malo okleval in se je takoj strinjal s smerjo zdravljenja, ki jo je zanj skrbno načrtoval dr. Trampuš. »Najprej sem opazoval, kako je vse potekalo pri ženi. To, kar imajo tukaj, takega pristopa in opreme nisem videl še nikjer. In ko sem videl njen rezultat, sem vedel – grem tudi jaz. Že prvi pregled pri dr. Trampušu je bil čisto drugačen. V miru sva se pogovorila, kako bi zadevo rešila, in takoj sem začutil zaupanje.«

Tudi mož Igor je eden številnih zadovoljnih pacientov dr. Trampuša. FOTO: Jože Suhadolnik

Igor je prej nosil star mostiček, narejen že pred leti. »Zelo težko je bilo vzdrževati higieno, dlesni so krvavele, pa dvakrat so mi morali čeljust premakniti in čistiti. Potem sem nehal hoditi. Ni več delovalo. Povsod, kamor sem šel, so videli le ovire – tudi zaradi sladkorne in stanja zob. Da znoriš. V takih trenutkih si želiš spoštljivega, človeškega odnosa, ampak ga ne dobiš povsod. Pri dr. Trampušu pa – nič ni bilo pretežko, nobene ovire. Samo rešitve.«

Zdravljenje pri Igorju je bilo zaradi izrazite atrofije čeljustne kosti zahtevnejše. »V zgornji čeljusti smo uporabili šest implantatov, med njimi tudi tako imenovane pterigoidne vsadke, ki segajo do baze lobanje. Tako smo omogočili stabilno osnovo za celoten zobni niz. V spodnji čeljusti smo prav tako vstavili šest implantatov in opravili celovito rehabilitacijo – spodnja čeljustna kost je bila izredno nizka, kar je še dodatno otežilo poseg,« pojasnjuje dr. Trampuš.

Igor je danes hvaležen, da je šel skozi celoten proces: »Res je trajalo pol leta in imel sem dve operaciji, ampak bi šel še enkrat. Ko imaš slabe zobe, hitro obupaš. Ne moreš jesti, postaneš zaprt vase. Na koncu si kot dojenček, ki mu je treba pasirati hrano. Na obiskih ne ješ, izogibaš se večerjam … in nam, starejši generaciji, je to pomembno. Nerodno ti je razlagati, kakšne težave imaš.«

Tatjana in Igor sta danes nasmejana in zadovoljna z odločitvijo, da sta svoje nove zobe zaupala izkušenemu dr. Trampušu. Predvsem pa sta lahko mirna in brezskrbna, saj lahko pričakujeta, da jima bodo vsadki lepo služili 20–30 let.

FOTO: Jože Suhadolnik

Tatjana in Igor sta dober primer, da »dober glas seže tudi v deveto vas.«

»Naš center Ortoimplant Dental Spa več kot 90 % pacientov obišče na podlagi priporočil. To nam pomeni največ, saj kaže, da ljudje zaupajo našemu delu,« pove dr. Trampuš in poudari, da vsakega pacienta obravnavajo s srčnostjo in popolno predanostjo.

