Duše otoka in Fabelmani prejela globusa za najboljša filma

Spielbergova osebna družinska drama Fabelmani in irski film Duše otoka sta na sinočnji 80. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus dobila prvo nagrado za najboljši dramski film oziroma za najboljšo komedijo ali glasbeni film. Oba filma sta prejela še več drugih nagrad.

Med televizijskimi produkcijami so največ nagrad pobirale serije Abbott Elementary, White Lotus in House of the Dragon.

Julia Garner je bila vesela nagrade. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

80. podelitev zlatih globusov v prenosu televizije NBC je vodil temnopolti komik Jerrod Carmichael, ki je nemudoma dregnil v osje gnezdo razloga zakaj lani ni bilo prenosa prireditve, ki jo organizira Združenje tujih dopisnikov Hollywooda.

»Tu sem zato, ker sem črn. Ne bom rekel, da so rasistična organizacija, vendar do smrti Georgea Floyda niso imeli nobenega črnega člana, pa delajte s to informacijo kar hočete,« je dejal Carmichael. Mislil je na temnopoltega Američana, ki ga je leta 2020 v Minneapolisu ubil beli policist.