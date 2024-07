Nekdaj železniški obrat, danes center sodobne umetnosti

V nadaljevanju preberite:

S ciljem kritično obravnavati vprašanja sodobnosti, »kot so človekove pravice in okoljska kriza«, in podpirati večplastne, družbeno angažirane umetniške projekte se je leta 2013 rodil Luma Arles, obsežen center oziroma kampus sodobne umetnosti, razpet na območju, velikem 27 hektarov, ki ga je nekoč upravljalo železniško podjetje Paris-Lyon-Méditerranée (danes SNCF).

Parc des Ateliers sestavlja tudi park, ki ga je med letoma 2017 in 2021 snoval belgijski krajinski arhitekt Bas Smets. Na desetih hektarih se park, zastavljen kot popotovanje po živalskem in rastlinskem svetu regije, ponaša z več kot 500 novimi drevesi in umetnim ribnikom (ta se napaja z vodo, ki se iz Alp steka v reko Rono), pa tudi skulpturami in instalacijami številnih umetnikov.