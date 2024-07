Nekateri razočarani, drugi navdušeni

V nadaljevanju preberite:

Marsikdo si želi, da bi se olimpijske igre v Parizu tudi uradno čim prej začele, saj je gibanje v mestu zaradi varnostnih ukrepov oteženo. Priprave na današnjo otvorit­veno slovesnost, ki tokrat ne bo potekala na stadionu, temveč se bodo športniki z ladjami in čolni popeljali po Seni, rečno obrežje pa bo namenjeno gledalcem, trajajo že deset dni, zaradi blokad so obupani tudi nekateri muzealci in galeristi. Po drugi strani se je večina pariških galerij in muzejev prilagodila desetdnevnemu zastoju in v prihodnjih tednih pričakuje rekorden obisk.