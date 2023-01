Gasilci potrebujejo objekt takoj, občina še išče zemljišče

V nadaljevanju preberite:

Prihodnji mesec bo minilo leto dni, odkar sta nekdanji notranji minister Aleš Hojs in litijski župan Franci Rokavec podpisala pismo o nameri, s katerim sta izrazila pripravljenost za celovito ureditev prostorov v okviru novega centra za varnost, zaščito, reševanje in pomoč. V njem naj bi se združile službe, ki na območju litijske občine izvajajo naloge s področja varnosti, zaščite, reševanja in pomoči, vključno s policijsko postajo Litija. Od podpisanega dokumenta pa je ostala zgolj mrtva črka na papirju, saj litijska občina zemljišče za objekt še vedno intenzivno išče. Prostorska problematika že dolgo pesti zlasti Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Litija, ki si prostore v gasilskem domu na Ljubljanski cesti deli z marljivimi policisti. V nadaljevanju preberite, kaj je napovedal Hojs in v kateri fazi je prepotreben projekt.