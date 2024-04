V Sparu že 8. leto zapored podpirajo mlade kuharje

Ob dnevu brez zavržene hrane je spet zadišalo iz kuhinje mladih mojstrov projekta Kuhnapato, ki s pripravo tradicionalnih obrokov v šolskih kuhinjah in gospodinjskih učilnicah razvijajo odnos do zdravih, lokalno značilnih jedi ter posledično uživanja zdrave, sezonske, lokalne in tradicionalne hrane. Pri tej viziji jih že osmo leto zapored podpirajo tudi v Sparu Slovenija.

Kuhnapato je projekt, ki z motivacijskimi pristopi že 14. leto zapored spodbuja mladino in širšo javnost k usvajanju kuharskih veščin oziroma znanj o lokalno značilnih jedeh ter k odgovornemu in trajnostnemu načinu življenja. Slovenski osnovnošolci s sezonsko-lokalnimi sestavinami obujajo starodavne recepte, ki sovpadajo z letnimi časi ali nekaterimi kulinaričnimi mejniki, kot so prazniki in pred- ali popraznična obdobja, ter se učijo pripravljati obroke s čim manj zavržki – vključno s porabo hrane ali delov jedi, ki jih iz takšnih ali drugačnih razlogov nekdaj niso pojedli ali smo jih včasih zavrgli brez razmisleka, kako bi jih lahko uporabili.

Pri snovanju jedi mladi kuharji uporabljajo kakovostne Sparove izdelke in iz njih pripravljajo regijsko značilne obroke, ki jih lahko mimoidoči pokusijo na degustacijah pred trgovinami Spar ali Interspar, in sicer vse do sredine maja – 25. 4. so učenci kuhali pred Intersparom v Murski Soboti in 26. 4. v Cityparku v Ljubljani, pri kuhi pa jih lahko ujamete še 8. 5. v Citycentru Celje in 10. 5. pred Supernovo v Novi Gorici.

Trajnostna vzgoja in dober zgled se začneta doma

Poleg dobrega zgleda, ki ga otroci dobijo v šoli, pa se je dobro zavedati, da na razvoj in oblikovanje trajnih vrednot ključno vplivajo tudi navade v družini. Starši in drugi družinski člani namreč s svojim odgovornim ravnanjem neposredno vplivajo na vedenje svojih otrok in so jim v resnici najboljši zgled – tudi pri na videz nepomembnih vsakodnevnih opravilih, kot je obisk trgovine z živili.

Vsaka od odločitev, ki jo sprejmemo pri nakupovanju – še posebej ker odločitve dan za dnem sprejema stotisoče ljudi –, ima vse prej kot zanemarljiv vpliv, česar se zavedajo tudi v Sparu. Ker v njihovih trgovinah dnevno nakupuje skoraj 200.000 kupcev in ker vsak nakup vpliva na okolje in družbo, so si zadali, da bodo svojim kupcem pomagali nakupovati bolj trajnostno.

Ob svetovnem dnevu Zemlje so tako v okviru svoje trajnostne strategije združili moči z Ekologi brez meja in skupaj pripravili Sparov vodnik za trajnostno nakupovanje, ki vključuje okolju prijazne nasvete in koristne informacije, kako lahko kupci v Sparu glede na ponudbo izdelkov in storitev nakupujejo čim bolj trajnostno.

Vodnik med drugim spodbuja k uporabi lastne embalaže za nakup na delikatesnem ali mesnem oddelku ter suhih živil iz rinfuze pa tudi k načrtovanju tedenskih jedilnikov, s čimer lahko preprečimo nepotrebne presežke in zavržke hrane.

V Sparu so prepričani, da bodo njihovi kupci s pomočjo novega vodnika hitro napredovali na področju trajnostnega nakupovanja in izkoristili možnosti za trajnostni nakup, ki so jim na voljo v njihovih trgovinah.

Trajnostni vodnik, ki je brezplačno na voljo na www.spar.si, vključuje tudi kviz, s katerim lahko uporabnik preveri, kako trajnostno je njegovo nakupovanje.

