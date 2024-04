Ko ni časa, je čas za okusne in hitre recepte

»Vedno hitim in običajno si za kosilo privoščim navaden sendvič. Če imam malce več časa, je ta s kumarico in gorčico. Rada bi izboljšala svojo vsakodnevno prehrano, s tem da mi vedno primanjkuje časa, nimam pa denarja, da bi vsak dan jedla v restavraciji.« Tako razmišlja veliko mladih, ki vsak dan žonglirajo med študijskimi obveznostmi, službo, hobiji in družabnimi dogodki. Zanje in za vse, ki so v stalnem boju s časom, je lahko priprava uravnoteženih obrokov pravi izziv.

Vendar nam lahko prav raznolika in kakovostna prehrana pomaga, da bomo vsak dan znova pripravljeni na vse izzive in da bomo imeli dovolj energije za ustvarjanje ter vse druge pomembne stvari v življenju.

Do bolj raznolikih obrokov z največjimi strokovnjaki

Če zanemarimo raznovrstno prehrano in uživanje polnovrednih obrokov, lahko kmalu začutimo velik primanjkljaj – čez dan se vlečemo kot megla, pestijo nas prebavne težave, o telesni teži pa nočemo razmišljati, ker nam povzroča glavobol.. Vse te težave se v mladosti še skrivajo, zato brez skrbi izbiramo hitro prehrano, v zrelejših letih pa kar naenkrat vse udari na plan.

Zato je prav, da že v mlajših letih več pozornosti namenimo prehrani, saj se to splača na dolgi rok. Uravnotežena prehrana, ki vključuje raznoliko paleto živil, pomaga pri uravnavanju telesne teže. Tiste sendviče, rogljičke, burgerje in pice, ki so vsak dan na našem jedilniku, raje čim prej zamenjajmo za slastne, že pripravljene obroke, ki jih za nas vsakodnevno pripravljajo največji strokovnjaki na tem področju.

Podravka, ugledna proizvajalka kakovostne hrane v pločevinkah, namreč ponuja edinstveno rešitev za vse, ki cenijo okus, kakovost in priročnost v enem.

Golaž kot pri babici

Podravkina ponudba pripravljenih jedi, med katerimi izstopa golaž, je popolna rešitev za tiste, ki si želijo okusnega obroka brez dolgotrajne priprave. Golaž ponuja avtentičen okus, ki nas spominja na domačnost in tradicijo, hkrati pa je preprost za pripravo in se hitro pogreje. Za mlajše generacije, ki cenijo okusno hrano, vendar nimajo vedno časa za pripravo, je Podravkin goveji golaž v pločevinki nepogrešljiv.

h golažu prijajo kruhovi cmoki, svaljki, riž ali polenta. Včasih je prav priloga tista pika na i, ki iz glavnega obroka naredi pravo pojedino.

RECEPT: Kruhovi cmoki z golažem

Idealna jed, če moramo porabiti star kruh

Sestavine za približno pet cmokov:

250 dag kruha (naj ne bo povsem svež)

1 jajce

1,5 dl mleka

pol nasekljane in popražene čebule

6 dag moke

šopek sesekljanega peteršilja

Priprava:

Kruh narežemo na kocke, ga prelijemo z mlekom in pustimo nekaj časa stati. Čebulo prepražimo na olju in dodamo v posodo s kruhom. Posujemo z moko, dodamo jajce in peteršilj, solimo in dobro pregnetemo, da dobimo enotno zmes. Oblikujemo za pest velike kroglice in jih v osoljenem kropu kuhamo 15 minut. Kruhovi cmoki bodo še okusnejši, če jih postrežemo s praženimi drobtinami. Zraven postrežemo dobro segret Podravkin goveji golaž.

Hiter in okusen obrok za aktivne posameznike

Sardine v rastlinskem olju so vrhunski vir omega-3-maščobnih kislin in beljakovin. Za aktivne posameznike, ki cenijo raznoliko prehrano, a nimajo časa za obisk tržnice ali pripravo svežih rib, so Eva sardine v rastlinskem olju popolna izbira. Poleg tega, da je polna okusa, je tudi izjemno priročna za prenašanje, kar pomeni, da lahko uživate v slastnem obroku kjer koli in kadar koli.

Ste ljubitelji polnovrednih solat, ki vas nasitijo, kot bi pojedli ves obrok? Z ribami Eva sardina v rastlinskem olju si pripravite odlično solato.

Sestavine za dve solatki:

10 dag skuhanih testenin

1 paradižnik

1 kumara

Eva sardine v rastlinskem olju

nekaj listov zelene solate

košček feta sira

kapre

za preliv: balzamični kis, olivno olje, bazilika

Priprava:

Skuhane testenine, narezano zelenjavo in ribe začinimo s kaprami in prelivom ter dobro premešamo. Priprava je hitra in preprosta, solata pa je polna okusov in hranljivih sestavin.

Živilo, brez katerega skoraj ni dobrega domačega kosila

Fižol je odlično živilo in gospodinje ga obožujejo, saj iz njega lahko pripravijo številne zanimive kombinacije – enolončnice, prebranec, različne solate, s suhimi rebri in kislim zeljem.

Rjavi fižol je eden izmed najbolj priljubljenih konzerviranih izdelkov Podravke. Poleg tega, da je bogat vir vlaknin in beljakovin, je tudi izjemno vsestranski dodatek k številnim jedem. Za vse, ki si želijo dodati več zelenjave v svojo prehrano, vendar nimajo časa za pripravo, je rjavi fižol v konzervi odlična rešitev. Brez dodatka konzervansov ohranja svežino in okus, kar zagotavlja, da so obroki vedno polni hranljivih sestavin.

Sestavine za šest tortilj:

1 pločevinka rjavega fižola Podravka

1 pločevinka paradižnikovih pelatov

10 dag piščančjega fileja

pol nasekljane čebule

avokado

nasekljana zelena paprika

žlička rdeče paprike v prahu

strok česna

Priprava:

Na vročem olju popražimo nasekljano čebulo, dodamo žličko mlete paprike, česen in na koščke narezan piščančji file. Popražimo in primešamo rjavi fižol Podravka, paradižnikove pelate, narezan avokado in papriko. Dobro prepražimo, napolnimo tortilje, jih položimo v pekač in prelijemo z mešanico kisle smetane in rdeče paprike v prahu. Pečemo pol ure pri 170 stopinjah Celzija.

Visoka kakovost na vsakem koraku – od nabave surovin do končnega izdelka

Podravka se osredotoča na kakovost svojih izdelkov in ves čas misli tudi na trajnostno poslovanje. Svoje surovine pridobiva iz lastnih virov in skrbi za minimalen vpliv na okolje. Pri potrošnikih so podjetja, ki verjamejo v trajnost, vedno bolj priljubljena, saj iščejo izdelke, ki so narejeni lokalno in s čim manj ogljičnega odtisa.

Z nakupom Podravkinih izdelkov so kupci lahko prepričani, da uživajo živila, ki so z modernimi tehnološkimi procesi narejena iz sestavin, pridobljenih v lokalnem okolju. Potrošniki že desetletja zaupajo Podravki, saj gre za vodilno blagovno znamko na področju prehrane v regiji.

Je pločevinka res dobra izbira?

Mnogi potrošniki napačno verjamejo, da je uporaba hrane iz pločevink zastarela in da takšna živila vsebujejo konzervanse. Resnica je ravno nasprotna. Pri nekaterih vrstah konzervirane hrane, kot so sardine v rastlinskem olju in fižol, se lahko hrana konzervira brez dodajanja konzervansov ali drugih aditivov.

Konzervirana hrana ima običajno dolg rok uporabe, kar je zelo koristno za vse, ki potujejo ali imajo omejen dostop do svežih živil. Postopek konzerviranja ohranja hranila v hrani, saj se hitro segrevanje in zapiranje lahko izvede takoj po obiranju ali pripravi živil, kar pomaga ohraniti vitamine in minerale.

Zaradi postopka toplotne obdelave med konzerviranjem se uničijo mikroorganizmi, kar zmanjšuje tveganje za bolezni, povezane s hrano, in podaljšuje rok uporabe izdelka. Ne nazadnje je konzervirana hrana pripravljena za takojšnjo uporabo, kar prihrani čas in trud pri pripravi obrokov, je tudi cenovno dostopnejša od svežih živil, kar lahko koristi tistim, ki želijo privarčevati pri stroških prehrane.

Vez med tradicijo in inovacijo Podravka je že desetletja na trgu in je del mnogih družinskih tradicij. Njene blagovne znamke so sinonim za kakovost in zaupanje. Vendar pa Podravka s spoštovanjem tradicije, vrednot in najmodernejših tehnoloških pristopov postavlja standarde in ustvarja nove trende na trgih. Tako mlajše generacije kot tudi starejši kupci se poistovetijo s Podravko in cenijo njen napredek v skladu z zahtevami sodobnega sveta.

Naročnik oglasne vsebine je Podravka.