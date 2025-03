Če me jutri ne bo ali kakšna je glasbena zapuščina makedonske skupine DNK

DNK, makedonski hip-hop duo iz Skopja, izvorno sestavljata Vladimir Blažev, znan kot Pančo (letnik 1979), in Andreja Gjorgieski, znan kot Andrej DNK (letnik 1982). Skupina je ena izmed najbolj prepoznavnih hip-hop zasedb v Severni Makedoniji in tudi širše. Pesem Ako Utre Me Nema, ki sta jo izvedla skupaj z Džambo Aguševi Orchestra leta 2022 je dosegla na youtubu že več kot dva milijona ogledov.

Produkcija skupine je izjemno plodna, besedila premišljena, bogata in čustveno nabita. Z vsakim albumom so dokazovali, da glasba ni zgolj zabava. Njihove pesmi obravnavajo širok spekter tematik – od osebnih zgodb do družbenih vprašanj, zavzemali so se za proevropsko Makedonijo. Preko melodičnih aranžmajev in izrazitih besedil je zasedbi DNK uspelo vzpostaviti prepoznaven zvok, ki je nagovarjal različne generacije poslušalcev. Njihova glasba ima težo in sporočilo, kar jih ločil od mnogih drugih tovrstnih izvajalcev na Balkanu.

Kot umetnika z glasbeno izobrazbo sta Andrej in Pančo skupino DNK ustanovila leta 2001 ter kmalu zatem izdala svoj prvi singl. Leta 2010 sta pri produkcijski hiši Production Republic izdala debitantski album Vse je povedano. Producent albuma je bil Vrcak, vseboval pa je 18 pesmi, med njimi Polna luna, Hvala vnaprej, Zasvojen s tabo, Ljubezen ...

Septembra 2011 sta DNK nastopila na svojem prvem velikem koncertu v Metropolis Areni v Skopju.

Junija 2012 sta izdala singl Avion kot napoved albuma Srce, ki je izšel leta 2013. Album je vključeval 15 pesmi, med njimi Dada, Dobra deklica, Naj bo kar hoče. Istega leta sta izvedla akustični koncert v Univerzalni dvorani v Skopju, kjer sta nastopila ob spremljavi Komornega orkestra. Tudi sicer sta veliko sodelovala z drugimi umetniki, na koncertu, ki se je tragično končal, je z njima med drugimi nastopila vokalistka Sara Projkovska, izredna profesorica klavirja na Fakulteti za glasbo v Skopju.

Leta 2016 sta DNK izdala album Še en dan, ki je vseboval 12 pesmi, med njimi Stojim sam, Sever in jug, Še en dan.

Maja 2017 sta obeležila 15-letnico delovanja s koncertom v Metropolis Areni v Skopju. Leto pozneje sta izdala kompilacijo The Best of, ki je vključevala 22 pesmi in dodatno skladbo Dijamant.

Leta 2019 sta izdala štiri single, leta 2020 še enega.Ob njuni 20. obletnici ustvarjanja sta leta 2022 sta izdala album Dvajset, kjer je novih dvanajst skladb. Med njimi Romeo in Julija, Če me jutri ne bo, Makedonija na Evropskem ...