Makedonci žalujejo, oblast nabira politične točke

Severna Makedonija se je zavila v črnino po požaru v nočnem klubu v Kočanih, v katerem je izgubilo življenje 59 ljudi, poškodovanih je več kot 150 mladih. V mestu s 30.000 prebivalci objokujejo izgubo otrok, skupina besnih meščanov pa je razbila drugi lokal lastnika kluba, v katerem se je zgodila tragična nesreča. Premier Hristijan Mickoski je dogodek označil za »množični umor, ki ga je nekdo dovolil za podkupnino«, in napovedal, da bodo odgovorne »za ušesa izvlekli« iz njihovih domov.

Študentje skopske univerze so se včeraj na ploščadi v študentskem naselju v tišini poklonili 59 mladim, ki so izgubili življenje v požaru v klubu v Kočanih, ki ležijo 120 kilometrov vzhodno od Skopja. Zaradi požara, ki je povzročil stampedo in poleg številnih žrtev še poškodbe pri 155 obiskovalcih kluba, se je država zavila v črnino. V Kočanih je po nesreči odstopil župan, skupina besnih meščanov pa je uničila drugi lokal lastnika kluba, v katerem se je zgodila tragedija.