Po požaru v Makedoniji: Preživeli s hudimi opeklinami, pridržanih 15 ljudi

Zaradi požara v nočnem klubu Pulse v Kocanih v Severni Makedoniji, ki je terjal 59 življenj in poškodoval 155 ljudi, je policija pridržala 15 osumljencev. Sumijo jih podkupovanja in korupcije. Kot je znano, klub ni imel zakonitega dovoljenja za obratovanje, imel pa je le en izhod. Na usodni večer je bilo tam 1500 ljudi.

Makedonski notranji minister Pance Toskovski je potrdil, da bodo pridržani zaslišani zaradi suma podkupovanja in korupcije, kar je posredno vodilo v pomanjkanje ustreznih varnostnih ukrepov. Ker so bila zadnja vrata zaklenjena, je imela stavba le en izhod, kar je v večji meri prispevalo k tragičnim posledicam nenadnega požara. Prve preiskave so pokazale več nepravilnosti, vključno s pomanjkljivostmi v sistemu za gašenje požarov in razsvetljavo, navaja BBC. Požar so povzročile iskre iz pirotehnike, ki so vžgale lahko vnetljiv strop. Posnetki kažejo, da so se iskre hitro razširile po stropu, kar je povzročilo paniko med obiskovalci, edini vhod in izhod je bil zaradi mase ljudi hitro blokiran.

Šlo je za alternativni klub, ki je deloval v nekdanjem skladiščnem objektu preprog. Posnetki potrjujejo, da so ljudje poskušali pogasiti ogenj, medtem ko so nekateri le opazovali. Obiskovalci so bili stari med 18 in 20 leti.

Priče opisujejo kaotične prizore, kjer so padali in so jih v paniki poteptali. Marija Taseva, ena izmed preživelih, je za Reuters povedala: »Ne vem, kako, ampak nekako sem uspela priti ven. Zdaj sem v redu, vendar je veliko mrtvih.«

Dr. Vladislav Gruev, specialist za rekonstruktivno in plastično kirurgijo v Univerzitetni kliniki za kirurške bolezni v Skopju, je opisal obsežne opekline pri pacientih, ki jih zdravijo: »Večina pacientov ima opekline druge in tretje stopnje na glavi, vratu in zgornjem delu trupa.« Bolnišnica v Kocanih je sprva imela težave z identifikacijo pacientov zaradi pomanjkanja osebnih dokumentov. Osemnajst pacientov je še ocenjenih kot kritičnih.

FOTO: Alexandros Avramidis/Reuters

Vlada je razglasila sedemdnevno žalovanje, premier Hristijan Mickoski pa je izrazil globoko žalost in dejal, da je to »težek in zelo žalosten dan« za državo. Predsednica Gordana Siljanovska-Davkova je izrazila šok in sočustvovanje z družinami žrtev, rekoč: »Vaša neizmerna bolečina je tudi moja.« Najhuje poškodovane premeščajo v specialistične klinike v tujini, vključno z Bolgarijo, Grčijo, Srbijo in Turčijo.

Sožalje so izrekli tudi evropski voditelji, vključno s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Dejala, da je EU »solidarna z ljudmi Severne Makedonije v tem težkem času.« Srbski predsednik Aleksandar Vučić je opozoril, da mnogi poškodovani morda ne bodo preživeli zaradi resnosti poškodb: »Številni ne bodo mogli prenesti ravni poškodb, ki jih imajo v tem trenutku.«