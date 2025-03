Skupina DNK zdesetkana v požaru

V Kočanih, mestu na vzhodu Makedonije, ki ima s približno 25.000 ljudmi toliko prebivalcev kot Velenje, se je v nedeljo ob poltretji uri zjutraj zgodila težko opisljiva tragedija. V njej je šlo narobe vse. Klub Pulse, v katerem se je dogajal koncert rap skupine DNK, sploh ni imel veljavnega obratovalnega dovoljenja, objekt je bil v katastrofalnem stanju, ker so bila ena vrata zaklenjena, je bil samo en izhod in obiskovalcev je bilo veliko več, kot bi jih lahko bilo. Posledica požara – začel se je, ko so iskre pirotehničnih odrskih efektov zanetile lahko vnetljive materiale na stropu – so srh vzbujajoče.

Umrlo je 59 mladih obiskovalcev, najmlajši je bil star komaj 14 let, 155 so jih s poškodbami odpeljali v bolnišnice. Največ jih je umrlo ali so jih poškodovali v stampedu, ko je zaradi požara izbruhnila panika. Ranjene bodo zdravili tudi v sosednjih državah, nekaj naj bi jih pripeljali v Slovenijo. Koliko ljudi je bilo dejansko v klubu, bo najbrž težko ugotoviti. Po besedah makedonskega notranjega ministra Pančeta Toškovskega naj bi jih bilo približno 500, čeprav jih je le polovica imela vstopnice. Med obiskovalci naj ne bi bilo slovenskih državljanov.

V požaru in vsem, kar se je zgodilo po njem, je umrlo tudi več članov skupine DNK. Med njimi je eden od dveh glavnih pevcev Andrej Gorgieski. Najprej se mu je uspelo rešiti in ognjenega pekla, potem je šel nazaj, da bi pomagal reševati poškodovane. Drugič se ni vrnil. Umrli so tudi kitarist Aleksander Kolarov, bobnar Igor Velkov, beatboxer Martin Atanasovski in spremljevalna vokalistka Sara Projkovska, sicer izredna profesorica na fakulteti za glasbo v Skopju. Iz kluba se ni uspel rešiti niti klaviaturist skupine Filip Stevanovski, pianist, producent, pozavnist in skladatelj ter magister jazzovskih znanosti. Poučeval je na državnem glasbenem šolskem centru Sergeja Mihajlova v Štipu, s 45.000 prebivalci največjega mesta na vzhodu Makedonije.

Drugi pevec DNK Vladimir Blažev se je izognil tragični usodi. Dobil je opekline po rokah in obrazu ter v bolnišnici prejema kisik, vendar ni v smrtni nevarnosti. Manj sreče je imel policist, ki naj bi v klubu preverjal, ali so v njem mladoletniki in ali preprodajajo mamila, saj je v paniki ob požaru izgubil življenje, prav tako poklicni nogometaš skopskega kluba Škupi iz Skopja Andrej Lazarov. Med reševanjem drugih gostov iz kluba je dobil opekline in se je očitno zastrupil z dimom, saj je pozneje umrl v bolnišnici.

Beatboxer, kar v hip hopu pomeni glasbenik, ki na odru oponaša instrumente, predvsem tako imenovano ritem mašino, Atanasovski je bil zaradi obilne postave znan tudi po vzdevku Martin Buco. V zadnjem času je z dieto in športom izgubil kar 51 kilogramov in se prvič po 6. razredu osnovne šole spustil pod magično mejo 100 kilogramov. Na instagramu je objavil, da ima 99 kilogramov, vendar je nameraval hujšati še naprej, saj je obljubil, da se bo spustil vsaj do teže 80 kilogramov.

V Makedoniji, kjer so razglasili sedemdnevno žalovanje, potekajo obširne preiskave dogodka. Po besedah Toškovskega so izdali naloge za aretacijo več kot 20 ljudi, med njimi tudi nekaterih javnih osebnosti, na primer nekdanjega državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Razmena Čekića Durovića. Po podatkih notranjega ministrstva jih je 15 že v priporu, med njimi lastnik Pulsa Dejan Jovanov; prijeli naj bi ga, ko je hotel pobegniti iz države.