Policija zaradi drog ovadila devet osumljencev s Ptuja in Koroške

Kriminalisti so pred dnevi opravili hišne preiskave na devetih naslovih na območju mariborske in celjske policijske uprave in pri tem zasegli prepovedane droge. Našli so tudi izjemno nevarno GBL, zaradi uživanja katere so nekateri potrebovali nujno medicinsko pomoč.

Kriminalisti so med hišnimi preiskavami na podlagi odredb okrožnih sodišč na Ptuju in v Slovenj Gradcu zasegli okoli 50 gramov amfetamina, 50 gramov kokaina, 50 gramov MDMA, kilogram konoplje, 10 gramov heroina, več steklenic GBL in manjšo količino nedovoljenih snovi v športu. Našli so tudi prirejen prostor za proizvodnjo prepovedane droge konoplje z desetimi sadikami, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Sedem osumljencev so začasno pridržali in jih po opravljenih hišnih preiskavah in izvedenih drugih aktivnostih znova izpustili na prostost.

Kriminalisti bodo po napovedih podali zoper devet osumljencev kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve enajstih kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, dveh kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog in enega kaznivega dejanja nasilništva.

Zaradi GBL potrebovali nujno medicinsko pomoč

Zoper tri osumljence bodo podali tudi kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki je po navedbah policistov povezana s posledicami uživanja prepovedanih drog med osumljenci in žrtvijo v zaprtem krogu ljudi.

Dva izmed osumljenih so predhodno že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog.

Kot so ugotovili kriminalisti, so se osumljenci na območju Ptuja in Koroške dlje časa ukvarjali s preprodajo prepovedanih drog, zlorabljali pa so jih tudi sami. V letošnjem letu so nekateri izmed njih ob zlorabi prepovedane droge GBL potrebovali tudi nujno medicinsko pomoč.

Policisti ob tem opozarjajo, da je eksperimentiranje s prepovedanimi drogami izredno škodljivo za zdravje oziroma je lahko tudi smrtno nevarno.