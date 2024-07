Za 16.000 evrov neplačanega dolga

Koprski kriminalisti so zaključili kriminalistično preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 52-letnega državljana Italije, direktorja zdaj izbrisane gospodarske družbe iz Kopra. Kot so sporočili, ga utemeljeno sumijo storitve treh kaznivih dejanj, in sicer dveh kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin in kaznivega dejanja poslovne goljufije.

Predkazenski postopek so kriminalisti začeli na podlagi kazenske ovadbe odgovorne osebe oškodovane gospodarske družbe iz Ljubljane in ga nadaljevali s pridobivanjem dodatnih dokazov. Preiskava je razkrila, da je 52-letni direktor koprske družbe poslovno sodeloval z oškodovano ljubljansko družbo na način, da je ta zanj izvajala storitve mednarodnega faktoringa. V letu 2019 je oškodovani družbi poslal v odkup terjatev več kot 60.000 evrov na podlagi izdanega računa družbi iz Belgije.

Oškodovana družba je koprsko družbo predfinancirala v višini te terjatve, zmanjšane za stroške storitve. Ker belgijska družba računa ob zapadlosti ni plačala, je oškodovana ljubljanska družba opravila poizvedbo in ugotovila, da terjatev do belgijske družbe ne obstaja, saj družba iz Belgije blaga s spornega računa koprske družbe ni nikoli prejela.

Ko je oškodovana ljubljanska družba 52-letnega osumljenca seznanila z ugotovitvami, je ta priznal, da je z namenom lažnega prikaza obstoja terjatve izdal lažni račun koprske družbe in druge poslovne listine, s katerimi je prikazal, da je belgijska družba blago prejela in da bo ta račun ob zapadlosti tudi poravnala. »Ko je bilo njegovo dejanje razkrito, je obljubil, da bo nastali dolg oškodovani ljubljanski družbi poravnal in kot garancijo zastavil tudi del svojega premičnega premoženja. Sprva je dolg odplačeval, kasneje pa je nehal plačevati, zastavljene premičnine je kril ter tako družbi iz Ljubljane onemogočil poplačilo celotnega dolga. Oškodoval jo je za skoraj 16.000 evrov neplačanega dolga,« pojasnjujejo na koprski policijski upravi.

Za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin (po 235. členu KZ-1) je zagrožena zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje poslovna goljufija (po 228. členu KZ-1) pa zaporna kazen do petih let, so še dodali.