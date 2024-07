Voznika na avtocesti prekoračila hitrost za več kot 70 kilometrov na uro

Policisti so v četrtek ustavili 22-letnega voznika BMW-ja, ki je po avtocesti vozil 213 kilometrov na uro in prekoračil dovoljeno hitrost za 83 kilometrov na uro. Prav tako so ustavili 34-letnika, ki je vozil 202 kilometra na uro in prekoračil hitrost za 72 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Dvaindvajsetletnemu vozniku avtomobila nemških registrskih oznak, ki je vozil na območju Čateža ob Savi, so zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.

Štiriintridesetletnemu vozniku avtomobila švicarskih registrskih oznak pa so izrekli globo v znesku 1200 evrov in devet kazenskih točk, so še sporočili s PU Novo mesto.