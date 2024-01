Sprva opozarjal na problematiko drog, nato jim je podlegel

V nadaljevanju preberite:

Bizarna zgodba o dokaj znanem Velenjčanu, ki je pred leti oblast opozarjal na vse večjo problematiko drog v tem mestu, nato pa sam zabredel v svet mamil, je dobila epilog na sodišču Bosne in Hercegovine. Mitja Kontič je priznal, da je bil kolovodja sedemčlanske združbe, ki je iz Slovenije v to državo tihotapila narkotike in jih tam preprodajala. Petintridesetletnik je obsojen na 12 mesecev zapora, odvzeli pa so mu tudi 18.020 evrov, ki jih je zaslužil s kriminalnimi posli.

Pripadniki žandarmerije so sredi februarja lani v Banjaluki med primopredajo kokaina prijeli več ljudi. Kriminaliste so poti pri preiskavi tožilstva pod kodnim imenom Market pripeljale tudi do Kontiča, ki so ga povezali s tihotapljenjem večjih količin heroina in kokaina na območje Vzhodnega Sarajeva.