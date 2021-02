Je lahko steklenica iz papirja? Je in očitno tudi bo!

V nadaljevanju preberite:

Razvoj papirnatih steklenic za različne namene se je začel že 2015, sočasno z ogorčenjem javnosti nad podatki, kje vse konča plastika in mikroplastika, in fotografijami poginulih ptic in mnogih drugih živali zaradi polnih želodcev plastike. Coca-Cola je tako pred dnevi predstavila načrt preizkusa svojega prvega prototipa papirnate steklenice. Ta poteza pomeni nadaljnji korak k uresničitvi globalne vizije družbe o doseganju »sveta brez odpadkov«, kot pravijo. Nekaj večjih družb jih je že prehitelo, papirnata steklenica postaja realnost, a ne brez težav. Vse predstavljene različice vsebujejo tudi plastiko, v predelovalnih podjetjih in papirnicah pa pravijo, da teh plasti ni mogoče učinkovito ločiti. Je papir le prehodna rešitev?