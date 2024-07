Bruseljska regija bo prva prepovedala sintetične pesticide v kmetijstvu

V nadaljevanju preberite:

Bruselj bo leta 2030 prepovedal uporabo sintetičnih pesticidov v kmetijstvu in tako postal prva evropska regija, ki bo uveljavila takšno prepoved. Slediti bi ji morale tudi druge države članice, pravijo nevladniki.

Novi zakon je začel veljati 17. julija, pred tem se je bruseljska regija posvetovala z belgijskim državnim svetom in evropsko komisijo, da bi preprečila sodno zadržanje izvajanja zakona. Čeprav se odločitev zdi nenavadna, glede na to, da je v regiji zgolj 250 hektarov kmetijskih zemljišč, je precedenčna, saj se je prvič kakšna evropska regija odločila zaščititi zdravje državljanov in okolja pred pesticidi, je v sporočilu za javnost zapisala organizacija Pesticide Action Network (PAN) Europe.

»Bruseljska regija kaže pot velikemu bratu, evropski komisiji. Prvič se je zgodilo, da je evropska regija uporabila direktivo o trajnostni rabi pesticidov, da bi zaščitila državljane pred izpostavljenostjo pesticidom v kmetijstvu. Tej odločitvi bi morale slediti druge regije in države, da bi izpolnile zakonodajo EU,« je izjavil izvršni direktor PAN Europe Martin Dermine.