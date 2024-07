Prehod na rejo brez kletk naj bo postopen, samooskrba se ne sme zmanjšati

V nadaljevanju preberite:

Rejci, strokovnjaki in kmetijsko ministrstvo so načeloma naklonjeni zakonski odpravi kletk pri reji kokoši nesnic in svinj, za katero se zavzemajo zaščitniki živali iz društva AETP, vendar opozarjajo, da je treba določiti pravni okvir, v katerem bodo natančno­ opredeljeni prehodna obdobja, finančne spodbude za rejce in znanstveno podprte smernice, v kakšne hleve naj investirajo. Velik zalogaj bosta skrajšanje postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj za nove hleve in ozaveščanje potrošnikov o nakupu mesa iz rej z višjim standardom dobrobiti živali.