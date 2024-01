Nadaljevanje pogajanj med Fidesom in vlado ob 12. uri

Pogajanja med vladno stranjo ter Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki so se po torkovi opozorilni stavki sindikata začela v sredo, se bodo nadaljevala danes ob 12. uri, so sporočili iz Fidesa. Pogajanja bodo tokrat potekala v prostorih sindikata.

Prva pogajanja med vladno stranjo in Fidesom, ki je v torek opozorilno stavkal, so se v sredo zaključila brez dogovora. Vlada je na prvih pogajanjih Fidesu predstavila svoj pogled na stavkovne zahteve in se zavezala, da ga bo v najkrajšem možnem času posredovala še pisno.

Ob tem so v sindikatu pričakovali tudi vladni protipredlog aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, je po zaključku prvih pogajanj v sredo povedal predsednik Fidesa Damjan Polh.

V Fidesu namreč s svojimi predlogi aneksov med drugim predlagajo odpravo plačnih nesorazmerij med starejšimi in mlajšimi zdravniki. Mladim zdravnikom so se namreč plače zvišale do pet plačnih razredov, medtem ko je bil večji del izkušenejših zdravnikov deležen povišanja do dveh plačnih razredov. V Fidesu bi z aneksom h kolektivni pogodbi določili tudi karierno pot zdravnika in zobozdravnika z novimi delovnimi mesti.

Glede protipredloga aneksov h kolektivni pogodbi pa se vladna pogajalska stran ni opredelila, je bilo v sredo po prvih pogajanjih razumeti vodjo vladne pogajalske skupine Mirka Stoparja.

Sindikat Fides, ki je v torek opozorilno stavkal, je sicer za prihodnji ponedeljek napovedal nadaljevanje stavke do preklica. Polh na novinarski konferenci pred sredinim začetkom pogajanj ni želel napovedovati, ali se bo stavka v ponedeljek nadaljevala, saj imajo za pogajanja ob današnjem še dva delovna dneva, v Fidesu pa so se pripravljeni pogajati tudi v soboto in nedeljo. V primeru stavke bodo bolniki informacije dobivali sproti, zanje pa so odgovorni delodajalci.