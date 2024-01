Za porabljenih 200 milijonov ne bo, kot kaže, nihče odgovarjal

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o stavkovnem valu. Zdravniki želijo doseči separatni sporazum, medtem ko je vladno pogajalsko izhodišče, da separatnih sporazumov ne bo, je povzel Žerdin. Markeš meni, da zdravniškega sindikata Fides ni mogoče enačiti z zdravniki na splošno, saj Fides zanimajo predvsem plače. Od vseh branž prav zdravniki stavkajo najpogosteje, to je namreč že enajsta stavka, je spomnil.

Tokrat stavkajo, ker so se mladim zdravnikom zaradi njihovih prejšnjih protestov zvišale plače, zdaj pa stavkajo starejši, ker naj bi bile razlike med njihovimi plačami in plačami mladih zdravnikov premajhne. »Govorijo o pacientovih pravicah, hkrati pa si jih jemljejo za talce,« je opozoril Markeš, ki izpostavlja, da Fides niti z besedo ne omenja dvoživkarstva in privatizacije v zdravstvu. Spomnil je tudi na nenavadno dolge dopuste, ki si jih lahko jemljejo zdravniki. Meni, da gre za »taktično demontažo zdravstvenega sistema«.

Markeš sicer meni, da je kritika vlade upravičena, saj je v enem letu zapravila 200 milijonov evrov, stanje v zdravstvu pa se je le še poslabšalo, zaradi česar jo kritizira tudi gibanje Glas ljudstva. Za zapravljenih 200 milijonov ne bo, kot je videti, zdaj niti nihče odgovarjal, je zgrožen Markeš. Zdravniki iz javnega odhajajo v zasebni sektor, medtem ko medicinske sestre zapuščajo poklic in se raje zaposlujejo v veleblagovnicah, ugotavljata komentatorja.

Protestirajo tudi sodniki, ki zahtevajo, naj državni zbor sanira neustavni materialni položaj funkcionarjev sodne veje oblasti, je povzel Žerdin. Ustavno sodišče je vladi naložilo, naj neustavni položaj odpravi, tudi v koalicijski pogodbi pa piše, da bo vlada v najkrajšem možnem času uresničila vse odločbe ustavnega sodišča, kljub temu v tem času še ni videti, da bi vlada naredila kakšen korak v to smer, je dejal. Opozoril je, da imajo celo najslabše plačani poslanci bistveno višjo plačo od mnogih funkcionarjev sodne veje oblasti. Markeš meni, da »v parlamentu sedijo večinoma podpovprečneži«, zato so sodniki in zdravniki pa tudi profesorji in učitelji upravičeno lahko ogorčeni nad plačnimi razmerji.