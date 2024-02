Odstopil glavni tajnik SD Klemen Žibert

»Nepreklicno odstopam z mesta glavnega tajnika stranke Socialni demokrati,« je Klemen Žibert zapisal v odprtem pismu, ki ga je naslovil na članstvo stranke SD in predsednico stranke Tanjo Fajon. Kot je zapisal, se je za ta korak odločil zato, ker želi stranko razbremeniti očitkov.

»Po izjemno težkih dnevih za stranko Socialni demokrati ter tudi zame osebno sem sprejel odločitev, da nepreklicno odstopam z mesta glavnega tajnika stranke Socialni demokrati. S svojim odstopom želim stranko Socialni demokrati razbremeniti očitkov, ki te dni padajo name in žal tudi na mojo družino ter posledično črnijo ugled stranke, ki ji pripadam že skoraj dve desetletij in katere vrednote kot take smatram vredne dejanj, med njimi tovarištva,« je v odstopni izjavi zapisal Žibert.

Klemen Žibert je bil, spomnimo, tisti vodilni član stranke SD, ki ga je pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan izpostavila kot najbolj odgovornega za sklepanje spornega posla nakupa nepremičnine za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. V preteklih dneh so posamezni mediji objavili tudi več člankov o nakupu nepremičnin, vrednih več milijonov evrov, ki so zdaj v lasti Žibertovih staršev.

Očitki postajajo gorivo za linč stranke SD

»Očitki o moji vlogi glede nakupa stavbe na Litijski cesti ter premoženju moje družine te dni s strani tistih, ki jih na podlagi svoje enostranske resnice plasirajo v javnost, postajajo gorivo za javni linč stranke Socialni demokrati ter vseh njenih članic in članov, kar smatram, da je nedopustno,« je zapisal Žibert. »In v nasprotju z mojim osebnim pričakovanjem, da je resnica, ne užaljenost in sla po maščevalnosti, tista, ki smo ji odgovorni slediti, ne glede na posledice, četudi z odstopom z ministrskega položaja,« je dodal.

Žibert pravi, da je, če kaj, prepričan, da bo resnica glede nakupa stavbe na Litijski cesti in vseh obtožb, zoper njega in njegovo družino, prišla na dan. »Ta bo brez zavajanj in očitnega cilja slabiti stranko Socialni demokrati odpihnila meglo manipulacij ter zakoličila odgovornost vseh, ki danes hite razlagati, kako so krivi drugi, da bi s tem prikrili svojo odgovornost,« je zapisal.

Socialni demokrati. FOTO: Jure Eržen/Delo

Da opere ime in da pride resnica na dan

Za to si bo, kot pravi, prizadeval tudi sam. »V prvi vrsti ne zgolj za to, da operem svoje ime in ime svoje družine pred javnostjo, temveč da resnica, takšna, kot je, pride na dan. S tem nimam nikakršnih težav, jih pa imajo očitno tisti, ki se danes ponašajo s samooklicanimi preiskovalci in iskalci pravice,« je zapisal. Sklepati je, da govori o pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan.

Ta je, kot smo poročali, predsedniku vlade Robertu Golobu v ponedeljek sicer ponudila svoj odstop. Ali ga bo ta sprejel ali ne in kako dolgo naj bi pravosodna ministrica še vztrajala na položaju, še ni znano.