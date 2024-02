Ministrica za pravosodje Robertu Golobu ponudila odstop

Po sestanku s predsednikom vlade Robertom Golobom je pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan na oddaji Marcel na RTV Slovenija dejala, da je Golobu ponudila odstop. Kot je povedala, sta se s predsednikom strinjala, da na položaju ostane še toliko časa, kolikor je to potrebno. »Predvidoma dva, tri tedne, če bo potrebno, pa se lahko spremeni tudi to,« je dejala.

»Vzela sem si čas za premislek in ko opazujem napetosti, ki so vedno hujše, napetosti v koaliciji, napetosti znotraj stranke SD, ko začnejo padati očitki o tem, da se zgolj okepam stolčka, celo, da naj bi bila jaz tista, ki skušam zakriti sledi, ali sem celo vpletena v posel, sem prišla do zaključka, da je najustrezneje - in to sem tudi storila -, da predsedniku ponudim odstop,« je povedala pravosodna ministrica.

Predsednik vlade se bo zdaj odločil, ali bo ponujen odstop sprejel. »Predsednik vlade je gospodar te odločitve,« je povedala. Na vprašanje, kdo jo bo nasledil, je odgovorila, da bo tudi to odločitev sprejel predsednik vlade. Predsedstva strank v ustavnih demokracijah ne postavljajo ali odstavljajo ministrov, je dejala. »Moje mnenje pa je, da mora to biti nekdo, ki je strokoven in ki ni eksistenčno odvisen od politike in ki strankarski politiki ne dovoli vplivati pri svojem delu,« je povedala.