Pred nami trije referendumi

SDS je po naših informacijah zbrala dovolj podpisov – vsaj 40.000 – za izvedbo referendumov o zakonu o RTV Slovenija, dolgotrajni oskrbi in vladi. Rok za zbiranje se bo sicer iztekel jutri, v SDS pa naj bi o tem govorili v četrtek. Datum izvedbe referendumov še ni znan, a v največji koalicijski stranki so bili do zdaj jasni, da niso naklonjeni sočasni izvedbi referendumov s predsedniškimi ali lokalnimi volitvami. Glede na roke se zdi najverjetneje, da bo referendumski dan – z odlokom ga razpiše državni zbor – 6. ali 27. novembra. Kot možnost se omenja še 13. november, kot tudi drugi krog predsedniških volitev.

S kasnejšo izvedbo referendumov bi se moralo strinjati vsaj 60 poslancev.

V koalicijskih strankah so že napovedali, da se bodo v kampajo vključili in da ciljajo na zmago.