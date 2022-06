SDS z referendumom nad zakon o vladi

Novinarska konferenca poslanca SDS Branka Grimsa bo ob 15. uri, ko naj bi v SDS tudi vložili pobudo za začetek postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o vladi. Takrat naj bi pojasnili tudi svoje razloge za nasprotovanje in poudarili, da ne gre za skupno akcijo z aktivistom Vilijem Kovačičem, ki je prav tako zbiral podpise. Kot so poudarili v SDS, so se za to odločili sami.

Ta njihova poteza bo oblikovanje vlade, kot so si jo zamislili v koaliciji Roberta Goloba, močno zamaknila, saj se bo zaradi poletnih počitnic zbiranje potrebnih 40.000 overjenih podpisov, ki sledi pobudi, podprti z 2500 podpisi, lahko začelo šele jeseni. A prav to bi lahko bila tudi voda na mlin SDS, saj bi tako lahko aktivirala svojo volilno bazo pred lokalnimi volitvami.

»Prepričan sem, da bo pri kateremkoli referendumu na katerokoli temo prejšnja vlada dobila še eno lekcijo od ljudi, da jih v resnici nočejo, ne njih ne njihovih metod,« je do zdaj na to odgovarjal predsednik vlade Robert Golob.