Večina radarjev v skladišče, dva v muzej

Maribor – Mariborski župan Andrej Fištravec je včeraj simbolično asistiral pri odstranjevanju prvega od zloglasnih radarjev, ki so bili po mestu nameščeni v času županovanja Franca Kanglerja leta 2012. Vseh petintrideset naprav, za katere je morala občina v postopku poravnave podjetju Iskra na koncu plačati sedem milijonov evrov, bodo predvidoma odstranili do konca meseca. To bo občino stalo še deset tisočakov.

Peter Rak

Fištravec, ki ni bil samo zraven pri odstranitvi, temveč si je tudi nadel rokavice in čelado ter na radar namestil kljuko žerjava, trdi, da ne gre za začetek kampanje pred županskimi volitvami. Takšnemu vtisu se je težko izogniti, saj naj bi bil Kangler, ki tega uradno sicer še ni potrdil, na volitvah 18. novembra Fištravčev protikandidat, prav radarji pa so bili poglavitni povod za tako imenovano mariborsko vstajo in posledično za Kanglerjev odstop. Fištravec je dejal, da gre za simbolno dejanje, pri simbolnih dejanjih pa je potrebna simbolna oseba, in to je pač v tem primeru župan. Kršitelji glob niso nikoli plačali Odstranitev radarjev, ki jo bo izvedel Nigrad, bo mesto stala deset tisoč evrov, kar je drobiž v primerjavi z vsemi stroški projekta. Po dolgotrajnem pravdanju s podjetjem Iskra so se namreč konec leta 2016 sodno poravnavali, občina pa se je Iskri zavezala plačati odškodnino v višini sedmih milijonov evrov. V Iskri so tedaj zahtevali precej več, saj se jim je z globami za prehitro vožnjo obetal odličen posel; na začetku delovanja radarjev so namreč v le dveh tednih odkrili kar sedemdeset tisoč kršiteljev, kazni pa so segale od 40 do 1200 evrov. Vendar globe niso bile nikoli izterjane.

Na občini so ob poravnavi zagotavljali, da se s fakultetami mariborske univerze dogovarjajo o možnostih, da bi odstranjeno opremo predelali v izobraževalnih in drugih projektih in ji našli novo uporabno vrednost. Možnost, da bi radarje predelali v opozorilne table za hitrost, je menda še vedno aktualna. Vendar bodo do nadaljnjega vse shranili v skladiščih Nigrada, dva pa so prevzeli v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, kjer ju bodo uporabili za razstavne potrebe. V muzeju se tudi sicer lahko pohvalijo z izjemno zbirko predmetov ter fotografske in videodokumentacije o mariborski vstaji, saj so gradivo začeli zbirati že v času nemirov in protestov. Radarji vredni še milijon Vrednost posameznega novega radarja naj bi bila okoli trideset tisoč evrov, kar pomeni, da je bolj ali manj odpisana in neuporabna oprema – nekaj radarjev so močno poškodovali že protestniki pred šestimi leti – vredna še približno milijon evrov. Celotna vrednost projekta, s katerim naj bi Iskra obnovila mestno prometno signalizacijo, je bila ocenjena na kar trideset milijonov evrov, zaradi afere pa v Mariboru v nasprotju z, denimo, Ljubljano, Celjem in nekaterimi drugimi mesti stacionarnih radarjev ne bo. To je potrdil tudi Fištravec, po njegovih besedah je bila to zelo negativna izkušnja, zato se projekta ne bodo znova lotili.