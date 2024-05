Ura resnice tudi za Pogačarja

Sedma etapa, prva ura resnice, posamična vožnja na čas, dolga 40,6-kilometra. Kronometer med Foligno in Perugio je na začetku ravninski, vsi krajši vzponi so na zadnjih sedmih kilometrih etape.

V celotnem kronometru bodo morali premagati 380 višinskih metrov. Dolg in zahteven kronometer bo zagotovo dobro premešal vrstni red v skupnem seštevku.

Na papirju je Tadej Pogačar favorit za zmago, ampak na dirki je tudi Filippo Ganna. Vendar ne smemo pozabiti, kako dober je v tej disciplini tudi Geraint Thomas, ki v skupnem seštevku trenutno za Pogijem zaostaja 46 sekund.

Pri kronometrskih etapah je zanimivo to, da v bistvu gledamo dve dirki na eni. Kajti na dirki so tudi odlični kronometristi, lahko tudi specialisti za to disciplino, ki pa niso v igri za skupni seštevek, ampak samo za etapno zmago. Torej se lahko zgodi, da se vodilni kolesar v skupnem seštevku na dirki, na kronometrski etapi ne uvrsti niti med prve tri.

Danes je dirkanje spet, tako kot je bilo včasih in nosilec vodilne majice največkrat zmaga tudi na kronometrih. Zato danes opravičeno pričakujemo zmago Tadeja Pogačarja in še večjo časovno razliko med njim in Thomasom.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri