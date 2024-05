Dr. Aleksander Šinigoj: izgorelost ga je pripeljala do pravega uspeha

Ko misliš, da je vse brezupno, ko zapadeš v začaran krog pesimizma, nezadovoljstva in popolne vdanosti v usodo, takrat je težko poiskati luč na koncu tunela. A svetloba obstaja, prav za vsakega izmed nas. Samo poiskati jo je treba in jo zagrabiti z vsemi štirimi. Ta luč je hipnoza. Za kaj gre? Kako deluje? In predvsem: kako lahko s hipnozo tudi vi svoje življenje obrnete na bolje? Spoznajte njene neverjetne učinke skozi pričevanje treh posameznikov: Darinke Kac, Katarine Stubičar in dr. Aleksandra Šinigoja – prav on je skozi svojo lastno izkušnjo zgradil znanje, ki ga danes deli z vso Slovenijo. In z njegovo pomočjo vsak dan spremljamo nove zgodbe o uspehu.

Čutite, da je prišel čas za spremembo? Želite izstopiti iz svojega začaranega kroga? Hrepenite po uspehu, družini in pozitivnih izkušnjah? Ne odlašajte več: prijavite se na popolnoma BREPLAČNO 7-dnevno hipnotično delavnico.

Rekel sem si: »Aleksander, potrebuješ spremembo«

Dr. Aleksander Šinigoj je dolga leta živel v začaranem krogu – stres, negativno razmišljanje, nezdrav življenjski slog, čezmerna teža … Vse negativno se je kopičilo, dokler nekega dne življenje ni razpadlo na tisoč koščkov – izgorelost in težave z zdravjem so ga pripeljale do bolnišnice. In prav na bolnišnični postelji se mu je življenje obrnilo na glavo: »V sebi sem imel klic. Klic, ki je bil prisoten že veliko časa. Bolj ko sem klic ignoriral, glasnejši je postajal. Postal je tako glasen, da ga nisem mogel več ignorirati.« V tem klicu je našel svojo luč na koncu tunela. »Ko sem ležal v bolnišnici, je bil ta notranji glas tako močan, da sem ga moral slišati. Sprva sem bil nekoliko izgubljen, saj nisem vedel, kje in kako začeti. Po naključju sem se udeležil enodnevne delavnice z Brianom Tracyjem.« In od takrat je njegovo življenje ubralo čisto novo pot.

S svojim pristopom je pomagal številnim Slovencem. FOTO: Zema

Spoznal je, da ni težava v njegovem fizičnem telesu, temveč v njegovem notranjem svetu, zato ga je začel spreminjati. Takoj je v življenju uvedel tri ključne spremembe, ki so mu pomagale pri napredku. »Najprej sem se naučil umiriti svoje misli. Zvečer, ko sem šel spat, sem imel mir, kot da bi izpraznil glavo. Nato sem naenkrat začel razumeti, kaj se dogaja, in našel smer, v katero želim. Našel sem strast. Kot tretje sem odkril vztrajnost.« In to je bila formula za novo poglavje – tisto, ki mu je zagotovilo novo življenje.

Življenje je nadaljeval z novo strastjo, klicem, poslanstvom: »Seveda danes vem, da ni naključij. Postavil sem si deset ciljev in čisto vse dosegel.« Seveda ni bilo vedno lahko. »Bilo je veliko ovir, preprek, zavojev, ki pa mi jih je s trdim delom in motivacijo uspelo premagati.«

Od leta 2005 je član ekipe Tonyja Robbinsa, sprva kot prostovoljec, danes kot »senior leader«, od leta 2020 je tudi trener, edini iz Slovenije. Od leta 2009 je tudi asistent pri dr. Richardu Bandlerju, soustanovitelju nevrolingvističnega programiranja. Je tudi licenciran NLP master trener, naziv si deli z le 30 ljudmi na svetu, je edini iz Slovenije in sploh iz tega širokega dela srednje Evrope.

Ko je pomagal sebi, je videl, da lahko z usvojenimi tehnikami hipnoze in NLP pomaga tudi drugim – da odpravijo strahove, povečajo motivacijo, pobrišejo negativna prepričanja, izkoristijo več svojega potenciala, prebudijo velikana v sebi.

Dr. Aleksander Šinigoj predava po vsem svetu – v več kot 22 državah in na štirih celinah. Je tudi avtor številnih knjižnih uspešnic, med drugim tudi knjige o hipnozi Moč nezavednega uma, Hipnoza 1.

dr. Aleksander Šinigoj je predaval že v več kot 22 državah. FOTO: Zema

V dveh desetletjih mu je tako uspelo pomagati in izobraziti številne posameznike po vsej Sloveniji: pokazal jim je, kako lahko programirajo svoj um in dosežejo nepredstavljivo. Moč preobrazbe so z njegovo pomočjo doživeli nogometni selektor Matjaž Kek, pevki Nana Milčinski in Tinkara Kovač, plavalka Sara Isakovič, TV-voditeljica Anja Križnik Tomažin, terapevtka Anita Kejžar Škulj, boksar Dejan Zavec in številni drugi.

»Hvaležen sem, da imam to poslanstvo, ki je prišlo po nekem naključju do mene, in vsak majhen preboj, ki ga naredi kdo s pomočjo hipnoze in samohipnoze, mi daje moč, da vztrajam na tej poti. Če želim, da ljudje naredijo spremembo, morajo najprej verjeti vase in v to, kar jaz počnem, oziroma da je hipnoza tisto orodje, ki jim lahko pomaga. Ker potem, ko bodo začeli to uporabljati, bodo kar naenkrat rekli: 'Vav, zakaj nisem tega že prej naredil/-a!'« (dr. Aleksander Šinigoj) PRIJAVITE SE NA 7-DNEVNO DELAVNICO

Darinka: »Normalnih moških ni«

FOTO: Depositphotos

Tako nekako je zvenelo usodno razmišljanje Darinke Kac, ki je dolgo živela v brezupu. »Normalnih moških ni,« je bila prepričana, »tisti, ki so, pa so že srečno oddani.« In prav takšno prepričanje ji je onemogočalo uspeh v razmerjih. »To je bila moja mantra,« se danes spominja Darinka. S pretiranim nadzorom nad razmerjem, iskanjem napak, omejevanjem partnerjeve svobode, nadvse zaprti komunikaciji in končnim 'saj sem vedela' je vedno znova zaključevala neuspešna razmerja.

Danes je vse drugače. Ima partnerja, je zaljubljena, uspešna, prerojena.

Kaj se je spremenilo?

Spoznala je moč hipnoze, umirila svoje misli, poiskala nove cilje in jih vztrajno zasledovala. Naučila se je živeti bolj zdravo, izgubila je 20 odvečnih kilogramov, postala je bolj pozitivna. »Prebudim se hvaležna v novo jutro in v nov, uspešen dan. Dam se v pozitivno čustveno stanje in v samozavestno držo z namero, da bo današnji dan še lepši in boljši kot včerajšnji: 'Zmorem, uspelo mi bo!'«

Zastavila si je nove cilje tudi v karieri in si začrtala samostojno podjetniško pot. »Odpirajo se mi nove poslovne priložnosti, ki so bile prej zaprte.« Ne le to, opogumila se je tudi pri iskanju novih dejavnosti – piše, pleše in jaha konje. »Delavnica hipnoze mi je dala izjemen pogum tudi na področju premagovanja strahov: premagala sem strah pred zaprtimi, nizkimi prostori (garažne hiše, magnetna resonanca), strah pred višino in strah pred vožnjo po avtocesti in mestnih središčih.«

In ne nazadnje: končno je odprla pravo pot za iskanje ljubezni. »Zdaj lahko končno rečem, da živim v razmerju, ki je polno ljubezni, spoštovanja, izjemne komunikacije in razumevanja. Da, ko si dovoliš biti zares ti, se začnejo dogajati magične stvari. Stvari, ki smo jih imeli ves čas v sebi, a si o njih nismo dovolili sanjati.«

»Ljudje, ki me poznajo že od prej, ne morejo verjeti, kakšno spremembo sem naredila znotraj sebe in navzven. Pravijo, da sem jim neverjeten navdih in motivacija. Tudi kar nekaj mojih bližnjih se je (tudi) zato že vpisalo na delavnico hipnoze. In prav vsi poročajo o izjemnih rezultatih!« (Darinka Kac) TUDI JAZ IŠČEM SPREMEMBO

Katarina: »Nezadovoljstvo in praznina pa sta iz dneva v dan postajala vse bolj glasna«

FOTO: Depositphotos

Tudi Katarina Stubičar se je naučila programirati svoj um s pomočjo hipnoze in tako našla luč, ki ji pomaga uresničevati številne cilje in premagovati še tako navidezno težke izzive.

»Dolgo sem živela v vlogi žrtve, vendar se tega nisem zavedala,« se spominja Katarina. Želela si je spremembe, vendar ni vedela, kako naj si pomaga. »Nisem našla motivacije in nisem bila dovolj vztrajna, da bi zaživela tako, kot sem si želela. Na videz sem bila zmeraj srečna in zadovoljna, vendar v resnici ni bilo tako. Svoje življenje sem napolnila z ogromno obveznostmi in dejavnostmi, da sem se zamotila ter da bi pozabila na praznino in nezadovoljstvo, ki sem ju čutila. Nezadovoljstvo in praznina pa sta iz dneva v dan postajala vse bolj glasna. Prišlo je že tako daleč, da sem postala rahlo depresivna in nezadovoljna skoraj na vseh področjih svojega življenja.«

Na srečo je ob pravem času sprejela pravo odločitev. Udeležila se je seminarja dr. Aleksandra Šinigoja NLP praktik in Praktika hipnoze. »Sprejela sem odgovornost za svoje življenje in prenehala sem igrati vlogo žrtve.«

Kako živi danes s pomočjo usvojenih tehnik hipnoze?

»Novembra 2017 sem si na seminarju zapisala cilje, da želim imeti čudovit partnerski odnos, otroke, boljšo službo, nov avtomobil in da želim postati life coach.« Vse te cilje je dosegla že leta 2021. »Danes živim popolnoma drugačno življenje, življenje, polno čudežev. Danes sem resnično srečna, zadovoljna, polna energije in navdušena nad življenjem, ki ni vedno popolno, vendar imam znanja in orodja, s katerimi ga lahko vedno izboljšam.«

»Spremenila sem zgodbo, ki sem si jo govorila v glavi, si postavila nove cilje in sem dejansko šla v akcijo. Od srca priporočam udeležbo na seminarju vsakomur, ki želi zaživeti boljše življenje pod svojimi pogoji.« (Katarina Stubičar) TUDI JAZ IŠČEM SPREMEMBO

FOTO: Zema

Čas je za prelomno spremembo: prijavite se na 7-dnevno brezplačno delavnico

Postanite kot Aleksander, Katarina, Darinka in na desettisoče drugih, ki so izboljšali svoj življenjski potencial s pomočjo tehnik hipnoze.

Hipnoza oziroma samohipnoza je daleč najučinkovitejše orodje za programiranje nezavednega uma in doseganje trajnih rezultatov. S hipnozo oz. samohipnozo lahko:

povečate karizmatičnost in komunikativnost,

odpravite nekoristne strahove, omejujoča prepričanja, neželena vedenja,

spremenite oz. odpravite razvade (kajenje, grizenje nohtov, prenajedanje itd.),

izboljšate svoje vodstvene sposobnosti,

povečate motivacijo, samozavest,

izgubite odvečno telesno težo,

izboljšate spanje in splošno počutje,

stopite iz začaranega kroga negativnih misli in umirite svoj notranji svet,

povišate svojo vibracijo in privlačite v svoje življenje, kar si želite – in ne, česar si ne,

prevzamete vajeti in odgovornost za svoje življenje v svoje roke in odločno zakorakate svojim ciljem naproti.

Če bi radi prevzeli nadzor nad svojim življenjem, če bi radi rezultate, ki si jih želite, potem je skrajni čas, da se naučite hipnoze in samohipnoze.

Delavnica bo potekala sedem večerov, od 14. do 20. maja 2024, od 20.30 do 21.15. Vsak večer boste spoznali novo tehniko hipnoze, kar pomeni, da boste vsak večer prejeli povsem novo znanje in nov izziv.

PRIJAVITE SE DANES.

Ko spremenite svoje misli, boste spremenili vedenje. Ko spremenite vedenje, se spremenijo rezultati, ki jih dobivate! Hipnoza je najbolj trajno in globinsko orodje za spreminjanje vedenja in doseganje želenih rezultatov v življenju.

Naročnik oglasne vsebine je Zema d.o.o.