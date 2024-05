VIDEO: »Glasno jih bomo podpirali v Parizu in v Sloveniji«

SKB banka je dejavno vpeta v številne družbeno odgovorne projekte, med katerimi je tudi podpora vrhunskega in rekreativnega športa. Z Anito Stojčevsko, glavno izvršno direktorico SKB banke, smo se pogovarjali o športnem duhu, ki je močno prisoten tudi v poslu, o olimpijskem letu in prizadevanju SKB banke, da ostaja zvesti partner olimpijske reprezentance, in tudi o tem, kako je lahko rekreacija tudi odlična medgeneracijska vez.

Ker je bila nekoč tudi sama športno zelo aktivna, saj se je ukvarjala z gimnastiko in košarko, Anita Stojčevska zelo dobro razume, kaj vse je treba vložiti v uspeh – trud, disciplina in veliko odrekanja so le osnova za dober športni rezultat. Pa tudi sreča, pravi. In vse to so temelji uspeha na vseh področjih, tudi poslovnih. »Če želiš uspeti, moraš vlagati veliko več, se pravi – moraš vztrajati, moraš biti potrpežljiv, da dosežeš rezultate, ker rezultati ne pridejo čez noč. Vsekakor pa je pomembna tudi podpora ekipe in družine. Podobno se vse to preslikava tudi v poslovnem življenju.«

Ponosni podporniki olimpijske reprezentance

Letošnje leto bo nedvomno v znamenju športa z vrhuncem sredi poletne sezone, ko se bo v Parizu prižgal olimpijski ogenj in se bo začel eden najbolj težko pričakovanih športnih dogodkov na svetu. Tudi SKB banka bo močno povezana z igrami, saj so že več kot 30 let ponosni sponzorji slovenske olimpijske reprezentance. »Podpiramo vrhunske športnike, ker si želimo, da dosežejo svoje športne sanje in dosežke,« poudarja Anita Stojčevska.

"Šport je gibalo našega razvoja - da lahko dosegamo in si zastavljamo višje cilje." FOTO: Jože Suhadolnik

Podpora športu pa ima še dodaten pomen: »Čeprav je na prvi pogled lahko videti, da z glavnim sponzorstvom Olimpijskega komiteja Slovenije podpiramo le vrhunski šport in olimpijce, ni tako. Z različnimi dejavnostmi in dogodki spodbujamo prebivalce Slovenije, od najmlajših do najstarejših, h gibanju in bolj zdravemu načinu življenja ter s tem širimo olimpijske vrednote,« še povejo v SKB banki, kjer poleg olimpijskih iger podpirajo tudi evropske igre, olimpijski festival evropske mladine, mladinske olimpijske igre in sredozemske igre. Poleg tega z različnimi aktivnostmi in ugodnostmi podpirajo tudi mlade športnike v času razvoja njihove kariere.

»Zaveza slovenskemu športu z glavnim sponzorstvom slovenskih olimpijcev nas vselej usmerja tudi k spodbujanju zaposlenih h gibanju, predvsem tudi s podporo projekta Šport za vse. Zaposlene seveda spodbujamo tudi k zdravemu življenjskemu slogu, jih motiviramo za telesno dejavnost in organiziramo različne športne aktivnosti.« Kolektiv v SKB banki je glasen pri navijanju in aktiven na različnih športnih področjih.

FOTO: Jože Suhadolnik

Napoved uspehov na olimpijskih igrah v Parizu? Anita Stojčevska: »Težko je napovedati, ampak jaz bi postavila mejo nekje na sedem, to je pravljična številka. Pričakujem, da bodo kolajno dosegli športniki v kolesarstvu, judu, potem plezanje, kanuisti in pa upam še kdo iz kolektivnega športa.«

V SKB banki so že zelo pospešeno začeli številne projekte, ki so povezani z olimpijskimi igrami v Parizu. Zelo pomembna je denimo aktivacija javnosti pri spletni igri »Vrzite kovanec za srečo naših olimpijcev.« Gre za dobrodelno akcijo, v kateri se bodo zbirali prispevki za mlade športnike.

»Vsi se zavedamo, da je pot do odličnosti tako v športu kot tudi na drugih področjih v življenju tlakovana s talentom, trdim delom, vztrajnostjo in strastjo. A šport je, tako kot življenje, nepredvidljiv, zato pride vsak kanček sreče prav. In srečo bomo z virtualnim metom kovanca športnikom lahko zaželeli vsi,« pravijo v SKB banki.

Ambasadorji akcije Vrzite kovanec za naše olimpijce. FOTO: SKB banka

Vrzite kovanec za naše športnike V podporo slovenskim olimpijcem lahko na www.skb.si/zasreco vržete virtualni kovanec in zaželite srečo letošnjim olimpijcem. SKB banka bo za vsak met kovanca prispevala donacijo Fundaciji Leona Štuklja in Miroslava Cerarja, saj želijo tako še dodatno podpreti razvoj perspektivnih mladih športnikov iz socialno šibkejših okolij.

V njihovem olimpijskem oglasu bodo nastopali tudi športniki, za katere bodo letos še posebej zavzeto navijali – športna plezalka Janja Garnbret, kajtar Toni Vodišek, kanuist Benjamin Savšek in atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek. Prav z Marušo sodelujejo že vrsto let. »Skupaj z njo smo se veselili in jo podpirali na različnih svetovnih in evropskih prvenstvih, dosegali državne rekorde in se veselili izjemnega uspeha na olimpijskih igrah v Tokiu. Tudi na letošnjih v Parizu bomo navijali za dobro uvrstitev.«

Maruša je znana po svoji vztrajnosti in predanosti športu. Svojo srčnost je širila tudi med zaposlenimi v banki in se z veseljem odzvala na pobudo, da jih spodbuja k zdravemu načinu življenju. »Za zaposlene smo skupaj z Marušo organizirali tudi aktivni odmor, med katerim so zaposleni lahko spoznali preproste vaje za hitro razgibavanje na delovnem mestu. Marušo z veseljem povabimo tudi na športne prireditve in olimpijske festivale, ki se jih vedno z veseljem udeleži, če ji le treningi in tekmovanja to dopuščajo.« Nič nenavadnega torej, da so zaposleni v SKB banki tako ponotranjili športnega duha podjetja.

Tudi zaposleni krepijo športni duh podjetja

Šport je namreč postal pomemben povezovalni člen med zaposlenimi v SKB banki, ki so prav v aktivnem načinu življenja našli oporo in ne nazadnje obliko druženja za ustvarjanje edinstvenega timskega duha.

Zaposleni v SKB banki se redno udeležujejo različnih športnih aktivnosti. FOTO: Voranc Vogel

Kako je SKB banka še vključena v številne pore športa, so nam odgovorili zaposleni, ki se prav v teh dneh pripravljajo na nove športne izzive – skupaj s kolegi iz NKBM banke se bodo vključevali v teku s slovensko baklo, ki potuje po Sloveniji ter širi športnega in olimpijskega duha po številnih slovenskih občinah. »V športnem duhu bomo ponesli slovensko baklo po nekaterih slovenskih krajih in s tem širili vrednote olimpizma ter izkazali podporo našim športnikom in se pripravili na največji športni dogodek leta.«

SKB banka je glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije že od njegove ustanovitve; v letu 2023 so sklenili že 30 let uspešnega sodelovanja.

Eden glavnih strateških stebrov banke so tudi zaposleni in njihov razvoj. »V SKB banki se zavedamo, da so lahko le zdravi in zadovoljni zaposleni tudi uspešni posamezniki, ki skupaj tvorijo k ciljem usmerjeno in spodbudno delovno okolje. Zato zaposlene z različnimi aktivacijami in izzivi spodbujamo k telesni dejavnosti, ki ima pozitivne učinke na zdravje in splošno počutje ter krepi našo povezanost in pripadnost.«

Imajo zelo močno športno društvo, ki deluje že 25 let in v katerega je vključenih več kot 40 odstotkov zaposlenih. Tudi oni pomembno sooblikujejo kulturo zdravega načina življenja, vodstvo pa sodelavce podpira in spodbuja, da aktivno sodelujejo v športnih dejavnostih.

Pospremili bodo tudi slovensko baklo na poti po Sloveniji. FOTO: OKS

Športno društvo zaposlene obvešča o pomembnosti gibanja, omogoča sofinanciranja športnih dejavnosti ter organizira športne in tudi tekmovalne dogodke. »Naši bančniki se najbolj množično udeležujejo športnih iger bančnikov Slovenije, kjer vsako leto dosegajo odlične rezultate. Športno društvo organizira tudi različne tečaje, izlete in organizira rekreativne vadbe za njegove člane​.« In vse te pobude so zelo dobro sprejete med zaposlenimi v SKB banki, ki se zelo radi aktivirajo tudi pri številnih drugih projektih in internih izzivih.

Za spodbujanje zaposlenih so prejeli poseben certifikat Leta 2022 je SKB banka prejela Workplace Activer Certifikat (WAC), ki ga podeljuje Evropska federacija za šport. »Dobili smo potrditev, da smo na pravi poti pri spodbujanju zaposlenih k športnemu udejstvovanju. Ta certifikat je namenjen evropskim organizacijam, ki aktivno spodbujajo zdravje in dobro počutje na delovnem mestu ter želijo, da njihove pobude in najboljše prakse prepozna skupina strokovnjakov,« ponosno povejo v SKB banki. Projekti SKB banke in interne aktivacije zaposlenih so bili prepoznani kot dobre prakse, ki lahko služijo kot vzor drugim evropskim podjetjem. »V SKB banki se zavedamo, da spodbujanje k telesni aktivnosti zaposlenih dobro vpliva na zdravje in splošno počutje ter krepi tudi našo interno povezanost in pripadnost. Pridobljeni certifikat je za nas priznanje, a hkrati tudi zaveza in obljuba, da bomo nadaljevali projekte, ki ustvarjajo zdravo in spodbudno delovno okolje.«

Slovenska bakla potuje po Sloveniji vse do 13. julija 2024. FOTO: OKS. FOTO: OKS

Ne le s športom – povezani so s številnimi družbeno odgovornimi projekti

V SKB banki imajo zelo močan čut za okolico, v kateri delujejo, so dobrodelni in skrbni do narave in okolja. Posebno pozornost namenjajo najranljivejšim v družbi, hkrati pa se aktivno udejstvujejo tudi v številnih iniciativah, ki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju naše kulturne dediščine. »Prav je, da banka, ki je pomemben družbeni akter v okolju, v katerem deluje, temu okolju tudi vrača. In sicer tako, da spodbujamo projekte, o katerih menimo, da imajo dodano vrednost za okolje, prebivalce, naše zaposlene in tudi poslovne partnerje,« pravijo v SKB banki in ob tem dodajajo: »Svoje znanje smo kot zanesljiv finančni partner delili na številnih poslovnih in izobraževalnih konferencah, ki smo jih tudi sponzorsko podprli.« Tako so na primer lani pripravili prav poseben projekt finančnega opismenjevanja z družino Bogataj, v katerem so z zabavnimi kratkimi videovsebinami predstavili, kako v različnih življenjskih obdobjih upravljati svoje prihodke in odhodke, sprejemati premišljene finančne odločitve in poskrbeti za brezskrbno finančno prihodnost.

Čebelnjak na terasi poslovne stavbe. FOTO: SKB

Zelo močno so usmerjeni v prihodnost, predvsem z mislijo na lepši in trajnejši jutri. To počnejo s podporo različnih projektov in hkrati z ozaveščanjem – tako širše javnosti kot tudi svojih zaposlenih: »Posebno skrb namenjamo urbanemu čebelnjaku na terasi poslovne stavbe skupine SKB ter o življenju in pomenu čebel učimo sodelavce in širšo javnost. Za ohranjanje narave in skrb za čim nižji ogljični odtis naše družbe skrbimo tudi s stalnim ozaveščanjem zaposlenih glede njihovega ravnanja na delovnem mestu in zasebno.«

So tudi odgovoren ponudnik finančnih rešitev, zato so zavezani zmanjševanju okoljskih tveganj in oblikovanju raznolike delovne sile za ustvarjanje pravične družbe. »Želimo prispevati k zmanjševanju okoljskih sprememb, pospeševanju aktivnosti krožnega gospodarstva in ustvarjanju pravične družbe. Zavedamo se svoje družbene odgovornosti pri oblikovanju novih načinov poslovanja, ki hkrati zagotavlja gospodarsko rast in pozitiven vpliv na okolje in družbo.«

V SKB banki podpirajo tudi kulturno ustvarjanje, saj so že četrto sezono zapored ponosni sponzor ljubljanske operne hiše.

