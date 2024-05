Video: »Pripravljamo nekaj, kar bodo občutili vsi Slovenci«

Slavko Ovčina, direktor IKT-področja za Skupino Pošta Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Naše okolje je že nekaj časa vedno bolj elektronsko oziroma digitalno in temu primerno se razvija in spreminja tudi Pošta Slovenije. »V zadnjih desetih letih je Pošta Slovenije kar precej vlagala v poslovni segment, kjer smo pri digitalizaciji in integraciji naredili res velike premike. Naši datacentri na več kot 800 kvadratnih metrih so eni največjih v regiji. Izpostavil bi še storitev e-vročanje, ki ga izvajamo pri dveh upravnih postopkih. V prihodnje se želimo osredotočiti še na končne uporabnike, naše stranke, kar pomeni, da bi morali našo digitalizacijo čutiti vsi prebivalci Slovenije,« je povedal, direktor IKT-področja za Skupino Pošta Slovenije.

Pošta Slovenije ima pri paketni dostavi pri nas kar nekaj konkurence, ki pa se ne ukvarja z regulativo in varnostjo. Kot nosilec inovativnosti pri nas to odgovornost prevzema Pošta Slovenije, zato zelo veliko vlaga v razvoj novih tehnologij in tesno sodeluje z državo in EU.

Kako zahtevno je v vaše procese implementirati neko novo tehnologijo?

Tehnologija kot taka je na voljo in vsi, ki se ukvarjamo s tem področjem, vemo, da je večji izziv v tem, kako jo implementirati v obstoječe procese, ker to prinaša velike posege v infrastrukturo in spremembo organizacijske strukture. Seveda mora vsemu slediti tudi regulativa. Zelo veliko sodelujemo z državo, predvsem na področju varovanja osebnih podatkov.

V luči nedavnega porasta hekerskih napadov je tehnologija lahko precej ranljiva. Kako ste pripravljeni na vsakodnevne hekerske napade?

Aktivno spremljanje geopolitičnega dogajanja je za Pošto Slovenije nujno, saj jim to omogoča spopadanje s hekerskimi napadi. Tako lahko ves čas zagotavljajo stabilnost in varnost svojih sistemov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

S hekerskimi napadi se zaradi zadnjih geopolitičnih dogodkov ukvarjamo vsak dan, vendar se dogajajo v ozadju in jih naše stranke praviloma niti ne čutijo, jih pa redno obveščamo. Spremljamo rusko stran Telegram, kjer se hekerji vsak dan dogovarjajo, koga bodo napadli. Naša ekipa, ki to spremlja 24 ur na dan, je vsak dan v stalni pripravljenosti, ker bi nam njihov napad popolnoma zasul mrežo in sistem.

Za vzpostavitev varnostnega centra (t. i. SOC, Security Operation Center) smo se prijavili tudi na evropski projekt, saj želimo nadgraditi organizacijsko in tehnološko pripravljenost za prepoznavo kibernetskih napadov in za preventivno ukrepanje.

Slavko Ovčina: »Tehnologija je na voljo, vzpostaviti pa moramo celoten sistem in pravne temelje, da bo uporaba vseh tehnologij sploh možna. Naša konkurenca v Sloveniji se s tem ne ukvarja, tako da ta del leži na nas kot glavnem dostavljavcu na tem območju.« FOTO: Jože Suhadolnik/Delo FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Torej smo že sredi kibernetske vojne?

Kibernetska vojna v ozadju traja že nekaj let. Pri nas smo bolj v obrambnem položaju, zato se moramo povezovati z vsemi institucijami na tem področju, da lahko sledimo vsem trendom. Na področju kibernetske varnosti veliko sodelujemo z državo. Vse dejavnosti morajo biti zelo usklajene na ravni EU, držav in podjetij. Med zadnjimi ruskimi napadi smo recimo na državni ravni skupaj z drugimi podjetji morali zapirati internetni promet.

Kaj bo uporabnikom prinesel projekt Moja pošta?

Letos smo za segment končnih uporabnikov začeli pripravljati projekt Moja pošta, s katerim bodo dostopne vse storitve, ki jih ponujamo, tudi plačevanje. Želimo vzpostaviti sistem, v katerem bi imel vsak občan dostop do naših storitev v realnem času, spremljal bo lahko vso komunikacijo in sledil pošiljkam, bodisi dokumentom bodisi paketom. Sistem bo zaprt, zato zlorabe naših strank ne bodo mogoče.

Projekt Moja pošta je že nekaj let dostopen za poslovni segment. Letos si ga želimo prenesti še na občane. Priprava arhitekture je že pri koncu. Proti koncu leta že pričakujemo objavo aplikacije.

Med zanimivimi projekti, s katerimi se ukvarjate, je projekt TRACE, ki je namenjen dostavi z roboti. Za kakšno dostavo gre?

Skupaj z 11 državami od lani sodelujemo pri evropskem projektu TRACE, in sicer testiramo avtonomno dostavo z roboti na omejenem območju organiziranih depojev. Ta dostava mora biti varna za okolje, za pošiljke oziroma tvarino, ki se dostavlja, in za ljudi. Pripraviti moramo osnovo za spremembo regulative na evropski in državni ravni. Pri avtonomni dostavi je precej odvisno od načrtovanja – vsi scenariji dostave morajo biti dobro postavljeni in s temi izzivi se srečujemo prvič. Od tega projekta, ki se bo zaključil leta 2026, veliko pričakujemo.

Eden od robotov je že aktiven. Kaj vse počne Vili?

Projekt Moja pošta bo omogočil končnim uporabnikom spremljanje storitev v realnem času. FOTO: Pošta Slovenije

Prvi robot, ki smo ga v Pošti Slovenije uporabili, je robot Vili. To je sortirna linija, ki smo jo nadgradili s pomočjo robotike. V manipulacijskem delu dostave smo od takrat implementirali že kar nekaj robotov in s tem nadomestili precej ročnega dela. Kjer je le mogoče, postopek nadgradimo z umetno inteligenco, s podatkovno analitiko. Vse podatke, ki se tako ustvarijo, uporabljamo za načrtovanje prevoza, dostavnih poti in za razporejanje zaposlenih. Do zdaj smo to delali ročno in lahko si predstavljate, koliko več zelo časovno potratnega dela zdaj opravi avtomatizacija. Pomemben dejavnik robotizacije je tudi zmanjševanje napak v procesu in teh je precej manj.

Naslednji projekt EU, ki je za nas zelo zanimiv in eden prvih, pri katerem smo se spoznali z umetno inteligenco, je 5Xgon. Pri tem projektu smo tehnologijo strojnega branja in učenja uporabili v procesu mednarodnega prometa, kjer določamo klasifikacijo naših tvarin, kar se je do zdaj vse delalo ročno. Zdaj strojno branje prebere podatke z deklaracij in avtomatično opravi klasifikacijo. Lahko si predstavljate, koliko paketov gre na dan skozi Pošto Slovenije, zato je to res velika pridobitev.

Za Pošto Slovenije je okoljska ozaveščenost zelo pomembna. Kako vam pomaga projekt Admiral?

Pošta Slovenije si prizadeva za zeleno usmerjenost s projekti, kot je Admiral, ki sledi in nadzira ogljični odtis v celotni dostavni verigi, ter z uporabo brezžične polnilnice in avtonomne dostave vozil v okviru projekta Edison Winci. FOTO: Pošta Slovenije

Admiral je še en večji evropski projekt, s katerim želimo v celotni dostavni verigi slediti in nadzirati ogljični odtis, kar je danes pomembna tema tudi za Pošto Slovenije. Tudi naši kupci vedno bolj zahtevajo informacijo o tem, koliko posamezen paket pusti ogljičnega odtisa, zato je to lahko naša konkurenčna prednost. Cilj projekta je vzpostavitev platforme za zbiranje podatkov iz logistične dobavne verige.

Naslednji zeleni projekt EU, s katerim se lahko pohvalimo na Pošti Slovenije, je Edison Winci. Gre za predelavo brezžične polnilnice in enega dostavnega vozila, tako da danes to dostavno vozilo dostavlja in se brezžično polni na naši polnilnici. Na teh dosežkih bomo potem gradili tudi naprej.

V Sloveniji je kar nekaj možnosti za izobraževanje v industriji logistike. Se tudi v logistiki spopadate s pomanjkanjem kadra?

Na področju logistike potrebujemo kader v dostavi in pri razvoju dostavnih poti ter celotne dostavne verige. Za razvoj dostavnih verig veliko sodelujemo s fakultetami in z inštituti. Med mladimi za logistiko ni velikega zanimanja, dokler jim ne predstavimo zaledne tehnologije, s katero bodo delali. Ta vidik marsikoga premami, tako da imamo tudi kar nekaj štipendistov in jih že vključujemo v razvojne procese. Na ta način dobivamo res zanimive kadre. Organiziramo razne hekatone, kamor vabimo inovativne startupe, ki nam pomagajo razvijati inovativne rešitve na področju dostavnih verig.

FOTO: Pošta Slovenije

Kako vas obremenjuje močna konkurenca na področju dostave pri nas?

Pošta Slovenije ima na slovenskem trgu nekaj tuje konkurence, kar je za paketno dostavo normalno. Svoje zaupanje gradimo na kakovosti naših storitev, veliko pomeni tudi tradicija, ki jo imamo v Sloveniji. Veliko zaupanja sloni na naših dostavljavcih in na tem želimo graditi še naprej. Pomembna je tudi digitalizacija, saj današnje stranke ne bodo več zadovoljne samo s tem, da bo poštar prijazno poklical in pustil listek. Brez pomote – še dobro, da jih imamo in da tako delajo. Uporabniki pa zahtevajo komunikacijo po mobilnih napravah in spletnih servisih v realnem času, želijo dinamično spreminjati načine dostave in tako naprej. Današnja uporabniška izkušnja vedno bolj sloni na drugih elementih, česar se zavedamo in v to veliko vlagamo.

Na območju Slovenije smo edini ponudnik tako imenovanih univerzalnih poštnih storitev, torej vsega, kar je povezano z dostavo dokumentov države. Projekt Moja pošta bo vključeval tudi elektronsko vročanje, ki na poslovnem segmentu že funkcionira. Zdaj bomo to prenesli tudi na prebivalstvo. Pohvalil bi sodelovanje z državo, ki nas je prepoznala kot partnerja na tem področju.

Kam boste usmerjeni v naslednjih petih ali desetih letih?

Pošta Slovenije se spopada s konkurenco na trgu dostave tako, da gradi zaupanje na kakovosti storitev, tradiciji in nenehnem prilagajanju digitalnim pričakovanjem strank, hkrati pa ohranja vodilno vlogo kot edini ponudnik univerzalnih poštnih storitev v Sloveniji. FOTO: Pošta Slovenije

Naslednje obdobje petih ali desetih let bo za industrijo logistike zelo pomembno. Čakajo nas številni izzivi pri avtomatizaciji procesov, avtonomni dostavi, sledenju in zniževanju ogljičnega odtisa.in naša povezana podjetja so del tega ekosistema.

Na področju avtomatizacije in robotizacije smo vzpostavili nekaj projektov. Pri načrtovanju dostavnih poti, kjer moramo biti čim bolj fleksibilni, želimo s pomočjo podatkovne analitike čim bolj optimizirati dostavo, saj gre za zelo dinamično področje. Poleg tega želimo dostavljati s čim bolj optimalnimi vozili, saj to vpliva na naš ogljični odtis.

Katera država je vaša največja vzornica?

V Franciji že uporabljajo avtonomna vozila, tudi v Latviji se že vozijo roboti po ulicah. Z vidika e-vročanja je zelo zanimiva Danska, kjer so odpravili klasično pošto. Vse uradne dokumente dobivajo v elektronski obliki, saj ima vsak državljan varen elektronski predal, v katerem so integrirane banke, zavarovalnice in druge storitve. Vse to bo v letu dni na voljo tudi pri nas v aplikaciji Moja pošta, saj je tudi država prepoznala, da potrebuje partnerja na tem področju.

