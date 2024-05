Video: »To bo najbolj spektakularna otvoritev olimpijskih iger«

Kdaj bodo znani zadnji potniki za Pariz, kako potekajo priprave na olimpijske igre, kakšni so apetiti po medaljah, kako bo poskrbljeno za navijače? O tem in še več v intervjuju z dr. Urošem Mohoričem, vodjo slovenske olimpijske reprezentance v Parizu.

Olimpijske igre se po dvanajstih letih končno spet vračajo na staro celino, natančneje v Pariz. Od 26. julija do 11. avgusta bo francoska prestolnica zaživela v znamenju športne tekmovalnosti – športniki z vsega sveta se bodo v različnih panogah skušali predstaviti v najboljši luči; predstavljati svojo državo na olimpijskih igrah je posebna čast in neprecenljiv mejnik v karieri vsakega športnika, ves trud in vsa odrekanja končno dobijo smisel, in če je vse to kronano še z izjemnim rezultatom, je to češnjica na vrhu torte. A pot do Pariza je še dolga, nekateri naši športniki so si kvote že zagotovili, spet drugi pa bodo trepetali do konca. Zadnji jo bodo s turnirjem v Grčiji lovili košarkarji, ki bodo kvalifikacije zasledovali tik pred odhodom v Pariz. Do odprtja je z organizacijskega vidika treba storiti še marsikaj, določiti še marsikatero vlogo in javnosti razkriti še kakšno zanimivost, ki bo igre še dodatno popestrila. Vzporedno z organizacijo iger pa v OKS zelo aktivno skrbijo, da se bo utrip Pariza že veliko pred začetkom čutil tudi v Sloveniji. Zelo pomembno vlogo v vsem tem organizacijskem zalogaju bo odigral tudi Uroš Mohorič. Vloga, ki mu je bila zaupana, nosi veliko odgovornost. »Zelo sem počaščen, da sem bil izbran kot vodja slovenske reprezentance. Po drugi strani pa sem takoj začutil odgovornost, in sicer predvsem to, kako športnikom zagotoviti najboljše pogoje najprej za priprave na kvalifikacije, za kvalifikacije in potem na sam nastop na tekmovanju. Prepričan sem, da bodo športniki te pogoje, ki jih omogoča komite, s pridom izkoristili in da bodo zastopali našo državo na način, da nam bo njihov nastop v ponos.«

dr. Uroš Mohorič je bil imenovan za vodjo slovenske olimpijske reprezentance. FOTO: Črt Piksi

Kakšna je vaša vloga kot vodje reprezentance, kakšne so vaše pristojnosti, kaj boste vi dodali funkciji?

Vloga vodje reprezentance naj bi predvsem zagotavljala ustrezno podporo športnikom pri doseganju njihovih ciljev. To pomeni, da so na operativno-logistični ravni vse podrobnosti vnaprej znane in posredovane vsem trenerjem in športnikom, da vedo, kakšni so pogoji, da se bodo laže pripravili. Na drugi strani pa skrbimo za to, da znotraj ureditev olimpijskih iger, ki jih predpisuje Mednarodni olimpijski komite, poskušamo zagotoviti čim boljše pogoje.

Kaj bo pri tem največji izziv?

Največji izziv je seveda omejitev spremstva športnikov. Obstajajo mednarodna pravila, ki omejujejo število spremljevalcev ob uvrščenih športnikih. Vemo, da športniki potrebujejo v večini primerov širši nabor spremljevalcev, da bi imeli ustrezne pogoje, in rešujemo ta izziv z namestitvijo nekaterih spremljevalcev tudi zunaj vasi, ampak še vedno ustrezno blizu, da so lahko v pomoč športnikom.

Pred odhodom v Pariz se bo verjetno še veliko dogajalo. Ali pripravljate še kakšno posebno prireditev za javnost?

En dogodek že poteka v lokalnih okoljih, in to je Slovenska bakla, ki bo obiskala vse naše občine. V ta projekt so vključeni nekdanji olimpijci in aktualni športniki. Cilj je, da v 100 dneh pred igrami približamo to olimpijsko vzdušje tudi vsem slovenskim lokalnim okoljem. Vsakemu športniku je v čast in ponos nositi olimpijsko kolekcijo in vsi z nestrpnostjo pričakujejo, kakšna bo. To bomo izvedeli na posebnem dogodku, ki bo 18. maja, nato sledi še uradna predstavitev celotne reprezentance, ki bo 11. julija v Kopru.

Kako težko je Slovencem osvojiti kvote za olimpijske igre? Merila so v vseh panogah enaka?

Kriteriji za nastop na olimpijskih igrah se razlikujejo od panoge do panoge, ker so v pristojnosti svetovnih panožnih športnih zvez. V nobenem primeru ni enostavno, konkurenca je v vseh športih izredno široka, razvita in vsem, ki jim je že uspelo, in vsem, ki jim še bo uspelo pridobiti to kvoto za nastop na igrah, lahko že ob tem dosežku iskreno čestitamo.

»Seveda so želje, da bi se slovenski šport najbolje izkazal ravno na olimpijskih igrah – s številom nastopajočih in tudi z vidnimi rezultati. Na tihem si želimo, da bi bila reprezentanca najštevilčnejša, da bi presegli številko 79 športnikov, ki so nastopali v Atenah na olimpijskih igrah 2004.«

FOTO: Črt Piksi

Olimpijski program se nenehno prilagaja modernim smernicam razvoja športa in športnih panog. Tako je letos na sporedu nekaj novih disciplin in Slovenci imamo v eni od teh, ki so prvič na sporedu na olimpijskih igrah, tudi svojega predstavnika. To je formula kajt in Tonija Vodiška, ki je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih osvojil prvo in drugo mesto, tako da se tudi v tej novi disciplini nadejamo vidnega rezultata.

Kako pa kot nekdanji športnik gledate na nastop na olimpijskih igrah? To je zagotovo vrhunec kariere vsakega športnika.

Seveda, olimpijske igre so največje večpanožno športno tekmovanje in imajo poseben čar, ker se športniki iz različnih športnih panog srečajo, podružijo. Igre imajo najdaljšo tradicijo izmed vseh različnih tekmovanj, tako da so zagotovo nekakšen vrh kariere vsakega športnika, pa mislim, da tudi cilj in motivacija vsem mladim športnikom za odrekanje, treniranje in dosego nekih svojih sanj.

Ste si zastavili kakšne kriterije, na podlagi katerih boste na koncu iger lahko rekli – te igre so bile res nadpovprečno uspešne?

Da se lahko neko tekmovanje oziroma športni dogodek ocenjuje kot naduspešen, niso pomembne le medalje. Mislim, da bo v današnji družbi največji prispevek teh olimpijskih iger, če bodo dosegle čim več otrok in mladine, da se bodo začeli ukvarjati s športom, da bodo spoznali, da je športno-gibalna dejavnost zdrav način življenja, ki jim lahko koristi na marsikaterem drugem, tudi netekmovalnem področju. Po drugi strani pa so lahko te igre tudi velika motivacija za vse drugo prebivalstvo, da se začne ukvarjati s športom, če se še ne, in spozna te dodane vrednosti, ki jih šport prinaša.

»Zame so zmagovalci vsi, ki se jim je uspelo uvrstiti na olimpijske igre, in srčno navijam za vse, da jim bo uspel dosežek kariere in da bo to tudi dodatna motivacija za nadaljnje ukvarjanje s športom.«

Na prizorišču v Parizu bo imela pomembno vlogo tudi Slovenska hiša. Kaj se bo tam dogajalo? Kakšno zgodbo bo pripovedovala tokrat?

Ja, Slovenska hiša v Parizu bo na eni strani stičišče Slovencev, na drugi pa platforma za predstavitev Slovenije, in sicer z gospodarskega, raziskovalnega, znanstvenega, kulturnega, političnega in vseh drugih vidikov. Znotraj same hiše je oblikovanih veliko različnih tematskih sklopov, kjer bodo posamezne tematike obravnavali domači in tuji strokovnjaki. Po drugi strani pa želimo hišo oblikovati kot neko stičišče slovenskih navijačev, ki jih pričakujemo v velikem številu – kot nekakšno navijaško cono, kjer se bodo lahko vsi navijači podružili in se tudi srečali s prejemniki medalj. Upajmo, da jih bo čim več.

Ste mogoče že prešteli, koliko medalj bi lahko osvojili?

Do zdaj najuspešnejše olimpijske igre so bile v Tokiu, kjer smo osvojili pet medalj, in zagotovo imajo športniki sami cilj, da bi to število presegli.

Vsi seveda že komaj čakamo slavnostno otvoritev olimpijskih iger – je morda že znana kakšna podrobnost, kaj se bo dogajalo?

Prvič v zgodovini bo otvoritev drugačna, kot je bilo doslej. Organizator predvideva otvoritev na reki Seni, kjer bodo reprezentance oziroma športniki predstavljeni na različnih ladjah. Občinstvo bo stalo ob rečnem kanalu in na mostovih. Ne dvomim, da bo to najbolj spektakularna otvoritev iger doslej.

FOTO: Črt Piksi

Je mogoče že znano, kdo bosta zastavonoši?

Zastavonoši se določi tik pred začetkom iger. Najprej je treba pogledati, kateri športniki bodo ob otvoritvi iger že v Parizu, ker ne bodo vsi prisotni ves čas olimpijskih iger, ampak bodo svoje bivanje prilagodili tekmovalnemu sporedu. Vsekakor bosta to zastopnika ženskih in moških športnikov in bosta prepoznavna športnika tako v domači kot mednarodni javnosti.

Že kaj predvidevate, koliko navijačev lahko pričakujete?

Glede na to, da so olimpijske igre po dvanajstih letih v Evropi in da vemo, da jih vsaj dvanajst let v Evropi ne bo, ker bodo prihodnje dvoje na drugih celinah, to se pravi v Severni Ameriki in Avstraliji, pričakujemo kar veliko slovenskih navijačev, ki bodo podprli naše športnike na tekmovanju.

Obstajajo kakšni posebni aranžmaji za naše navijače?

Aranžmaji so na voljo pri uradnem ponudniku. Vse informacije za tiste, ki bi želeli obiskati igre, so na voljo na naši spletni strani https://pariz2024.olympic.si/.

Nasvet za navijače, da bo njihova izkušnja v Parizu najbolj doživeta?

Naj si poskušajo ogledati čim več tekmovanj slovenskih športnikov v različnih panogah, da jih bodo s tem bolje podprli za čim boljše rezultate. Tako bodo spoznali tudi barvitost našega športa oziroma še kakšno drugo športno panogo. Po drugi strani bi vse povabil v Slovensko hišo, kjer se bodo lahko v mednarodni kulisi navijačev podružili in izmenjali te športno-navijaške izkušnje.

