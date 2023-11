Vučićev kandidat za veleposlanika nezaželen

V nadaljevanju preberite:

Srbija je po uradnih kanalih 8. avgusta letos zaprosila Slovenijo za agrema za Zorana Đorđevića, ki ga želi postaviti za veleposlanika v Sloveniji. Po naših informacijah Đorđević še ni in ne bo dobil privoljenja Slovenije, da postane veleposlanik Srbije v Sloveniji.

Uradnih informacij o podelitvi agremaja za Đorđeviča ni mogoče dobiti. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve namreč »postopkov za izdajo agremajev vodjem diplomatskih misij v Sloveniji ne komentira«.

Načelno v slovenski diplomaciji velja, da podelitev agremaja sledi od šest do osem tednov od zaprosila, če seveda ne obstajajo zadržki za njegovo izdajo. To ugotavljajo pristojne institucije, od zunanjega ministrstva, policije, pravosodnih organov do Slovenske obveščevalno-varnostne službe. Ena od njih je po naših informacijah glede Đorđevića izrazila formalni zadržek.

Po 4. členu dunajske konvencije o diplomatskih odnosih država sprejemnica, torej Slovenija, ni dolžna državi pošiljateljici pojasniti razlogov za zavrnitev privoljenja. Kot zavrnitev kandidata se v uveljavljeni diplomatski praksi šteje, če država agremaja ne izda v devetdesetih dneh od zaprosila. Po preteku treh mesecev namreč velja, da država sprejemnica kandidata za veleposlanika šteje za nezaželeno osebo.