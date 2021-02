Comandante s Kalenića

V nadaljevanju preberite:

V Srbiji so ljudje druge barve kože dobrodošli, samo če s seboj prinašajo zabavo. Naklonjenost do »neuvrščenih« – kot so dolgo imenovali vse ljudi afriškega rodu – je namreč že zdavnaj zbledela. A Kubanca imajo vsi za svojega. Je to zaradi hrepenenja po idealizmu Cheja Guevare? Ali zaradi vse večje želje po tem, da bi se vse znova končalo z revolucijo?