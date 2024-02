Demokracija ima rada umetno inteligenco

V nadaljevanju preberite:

»Prepričan sem bil, da boste prišli in glasovali. Upravičili ste moje zaupanje, vaš velik odziv je vse presenetil,« je dejal nekdanji pakistanski predsednik Imran Han v govoru, ki so ga objavili nekaj dni po volitvah, ko še niso razglasili zmagovalca. Verjetno prav zaradi tega, ker je Hanova stranka PTI (Pakistan Tehrik-e-Insaf) dokazala, da še uživa množično podporo volivcev, in to kljub poskusom vojske, da bi tudi tokrat vsilila svojega kandidata, nekdanjega premiera Navaza Šarifa.