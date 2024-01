Glasovali so za mir, Kitajska jim vsiljuje vojno

V nadaljevanju preberite:

Novoletna čestitka, ki jo je poslalo tajvansko zunanje ministrstvo in na kateri z zlatimi pismenkami želi dobro in plodno novo leto, ima obliko otoka, izrezanega iz rdečega papirja. Posredno je to sporočilo, da je za aktualno in vladajočo Demokratsko napredno stranko (DPP) Republika Kitajska dejansko Republika Tajvan.