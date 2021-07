Moč pravega prvaka

V nadaljevanju preberite:

Glede Pogačarjevih dosežkov je jasno, da imamo opravka s športnim velikanom, genijem, ki ne le zmaguje, temveč to počne v velikem slogu. Njegova predstava na francoskih cestah od Alp do Pirenejev ter na koncu še med neskončnimi bordojskimi vinogradi je bila modro načrtovana, izpeljana z izjemno močjo najbrž najbolj nadarjenega kolesarja na planetu in tudi s plemenitostjo njegovega le na videz še otroškega značaja.